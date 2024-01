Con un "cumpleaños no feliz", exigen la liberación del bebé argentino-israelí secuestrado por Hamas

Foto: Alfredo Luna

Familiares y asistentes autoconvocados realizaron este miércoles un "" para exigir la liberación de Kfir Bibas, el bebé argentino-israelí secuestrado el 7 de octubre pasado por el movimiento islamita palestino Hamas, quien el jueves, en cautiverio, cumplirá un año.El evento, definido por sus organizadores como “un pedido humanitario y universal” para la liberación del niño y de todas las personas secuestradas, se realizó en el Parque Centenario porteño, en la entrada del mástil ubicado en la intersección de la avenida Díaz Vélez y Leopoldo Marechal.Losque se reunieron sostenían, carteles con las imágenes de las personas secuestradas y observaban, atentos, un pequeño escenario con una pantalla que reproducía distintos mensajes de personalidades de la cultura, espectáculo y la televisión.En una plaza en donde predominaba el color naranja, no faltaron objetivos decorativos con motivos de cumpleaños, como banderines, y una torta de tres pisos con inscripciones que hacían alusión, no sólo a Kfir, sino también alEl evento tuvo como objetivo “unirnos en una sola voz para pedir que todas las personas secuestradas vuelvan vivas con sus familias”, a la vez que busca “recordar que hay un bebé de un año que debería estar con su familia en las vísperas y preparativos de su cumpleaños y está lejos”, expresó a Télam Sandra Miasnik.“Soy tu tía Sandra, parte de tu gran familia que te espera en Buenos Aires, la ciudad en donde nació tu abuelo José Luis”, fueron las primeras palabras que esbozó Miasnik sobre su sobrino, el bebé que fue secuestrado cuando tenía nueve meses junto a su hermano Ariel, de cuatro, su mamá Shiri y su papá Yarden de su casa del kibutz de Nir Oz, en el sur de Israel.Al iniciar la lectura de la carta escrita de puño y letra por su tía, y dirigida específicamente a su sobrino, Sandra relató la forma en la que, a la distancia, llegó a conocerlo mediante videos y fotos que le compartía su “zeide” (abuelo en idish) José Luis.“La distancia hizo que aún no nos hayamos conocido, pero quiero que sepas que me siento cada vez más cerca tuyo y de tu familia”, agregó, en medio de un silencio solemne, solo interrumpido por algunos sollozos del público.Uno de los momentos más emotivos fue cuando Sandra recordó el momento en el que recibió, imágenes que no tardaron en viralizarse por redes sociales, en donde Kfir y su hermano están en brazos de su madre.“Al principio no la reconocí, nunca en mi vida había visto semejante cara de espanto, me costó darme cuenta de que esa era Shiri” exclamó y agregó “ese gesto no coincidía con la cara que siempre aparecía cuando pensaba en ella”.Para suavizar el tono de la velada, y darle una impronta familiar e íntima, Sandra recordó que su bisabuelo Vlady “fue un reconocido director de orquesta” y que “muchos lo recuerdan por una canción que compuso y que acompañó la niñez de muchos de los que estamos hoy acá. Yo creo que a vos también te va a gustar: Titanes en el ring. Cuando nos veamos la vamos a escuchar juntos”.A su turno, Michelle Wejcman, integrante del grupo de autoconvocados que acompañan a la familia, agradeció a los presentes por el cumpleaños de Kfir, un “cumpleaños no feliz”.”, expresó y agregó “Kfir no está y no podemos festejar, pero sí podemos tomar prestados sus deseos de la velita y desear con todo nuestro corazón, que vuelva a casa”.Avanzado el acto, hicieron un minuto de silencio “por todas las personas fallecidas desde el 7 de octubre” tras el ataque sin precedente de Hamas en el sur de Israel, que dejó unos 1.200 muertos -en su gran mayoría, civiles- y unos 240 rehenes, entre ellos una veintena de nacionalidad argentina.En represalia por el ataque, Israel prometió aniquilar a Hamas, que gobierna Gaza desde 2007 y bombardea desde entonces la Franja, donde murieron hasta el momento 24.448 personas, también mayoritariamente civiles, según la organización islamista.Finalizado el evento, distintas figuras de la música como, entre otros, participaron en un video en donde cantaron la típica canción de cumpleaños, sin mencionar la palabra “feliz”.A continuación, encendieron la vela que se encontraba en la torta y pidieron "prestados los deseos de Kfir”, por su liberación y la de todos los secuestrados, y “que todos los chicos del mundo vivan sin ningún tipo de terrorismo”.En redes sociales, un centenar de personas se pronunciaron por el “no-cumpleaños” de Kfir y exigieron por su liberación, mientras que en la provincia de Santa Fe y en el vecino Uruguay, en Montevideo y Punta del Este, hubo actos conmemorativos similares.Por los 100 días del ataque, el presidente Javier Milei también recordó el domingo pasado el hecho a través de sus redes sociales: "brutal ataque terrorista de Hamas" a Israel, posteó, renovó su solidaridad con el pueblo judío y condenó "todo acto de terrorismo".