Villarruel recibió en el Senado a los embajadores de Suiza y de Noruega

Villarruel junto a los embajadores de Suiza y Noruega / Foto: X@SenadoArgentina.

🇨🇭🇳🇴🇦🇷 La presidente del Senado a cargo del Ejecutivo nacional, @VickyVillarruel, se reunió con los embajadores en Argentina de la Confederación Suiza, Hans Rüedi Bortis; y del Reino de Noruega, Halvor Sætre. Leé la nota completa acá: https://t.co/1yRwytzMzp pic.twitter.com/1eGNfzlF44 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) January 17, 2024

"Estamos muy interesados en conocer cuáles son las inversiones que tienen en común con la República Argentina, sus colectividades en nuestro país y de qué manera podemos tener una relación bilateral más fructífera" Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación

, a los embajadores en la Argentina de la Confederación Suiza, Hans Rüedi Bortis, y del Reino de Noruega, Halvor Saetre.Villarruel, quien se encuentra a cargo de Poder Ejecutivo hasta el viernes mientras el presidente Javier Milei participa del Foro de Davos, había recibido el martes al embajador de la India, Dinesh Bhatia.en nuestro país y de qué manera podemos tener una relación bilateral más fructífera", explicó Villarruel al abrir el encuentro.Además, la titular del Senado destacó la "costumbre de invitar a todos los senadores de las distintas provincias de nuestro país" porque ello "permite que cada uno de sus representantes puedan establecer una relación más directa con las delegaciones del exterior y plantear la inmensa riqueza de nuestro país para fomentar las economías regionales".Al comenzar su exposición,del que participa el presidente Milei y habló del "valor de generar confianza", se informó oficialmente.En una parte de la reunión se consultó la opinión del diplomático sobre la invasión de Rusia a Ucrania y Bortis recordó que Suiza "es un país neutral y no es parte de la OTAN" y que, por lo tanto, está impedido de "hacer una alianza militar, no se puede permitir que haya un transporte de material que llega a los otros países y no puede beneficiar a las partes".En cambio, el noruego"Tenemos una frontera con Rusia y siempre hemos equilibrado nuestra posición con la OTAN. Siempre hemos encontrado la paz con Rusia, pero ahora es muy diferente", indicó.El embajador noruego agregó que "Ucrania ha sido invadida" y conjeturó: "La perspectiva dice que Rusia no se va a frenar. Si vamos a perder a Ucrania, nadie sabe los destinos de Europa central".Acerca de las oportunidades para exportar productos argentinos,"Un producto que entra en Suiza o Noruega tiene muy buena chance de entrar en países grandes como Alemania. Yo creo que con este gobierno, lo que hemos sentido en las primeras semanas es que sí hay una voluntad muy clara de abrir el mercado y nosotros dependemos totalmente del mundo ya que no tenemos materia prima", afirmó.En tanto, el embajador noruego dijo que"Cada vez hay más vinos en las tiendas de Noruega".Al finalizar, ambos representantes destacaron las inversiones a realizarse en Argentina pero que necesitaban un marco legal donde las empresas puedan trabajar sin problemas ya que, por parte de Suiza, existen planes de inversión por 4.000 millones de dólares.El encuentro que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo contó, además, con la presencia del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA - San Luis), los senadores Francisco Paoltroni (LLA - Formosa), Eduardo Vischi (UCR - Corrientes), Vilma Bedia (LLA - Jujuy), Carlos Espínola (Unidad Federal - Corrientes), Natalia Gadano (Por Santa Cruz - Santa Cruz), Alfredo De Angeli (PRO - Entre Ríos), Juan Carlos Romero (Cambio Federal - Salta), Andrea Cristina (Cambio Federal - Chubut), Daniel Kroneberger (UCR - La Pampa); y por el secretario parlamentario, Agustin Giustinian.