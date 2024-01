Once curiosidades del Torneo Preolímpico Sudamericano de Fútbol

1

El DT Javier Mascherano pone en juego su carrera en Venezuela. (Foto: Alfredo Luna)

Una revancha para Mascherano (y van...)

2

Argentina en el Sudamericano Sub 20 2007, anticipo del Mundial que se jugó en Canadá ese mismo año y que clasificaba para Beijing 2008. Entre los que posan están Chiquito Romero y abajo, un jovencísimo Papu Gómez. (Archivo Télam)

Un torneo nacido hace 64 años, pero interrumpido durante 16

3

El plantel argentino en los JJOO de Amsterdam, Holanda. (Archivo)

Uruguay y Argentina dos veces frente a frente

4

Un torneo con dos ganadores y ninguna final.

El campeonato sin fin

5

En caso de sucesivos empates en las posiciones los clasificados pueden definirse por sorteo. (Foto Victoria Gesualdi)

La suerte está echada

6

El plantel argentino que sueña con llegar a París 2024. (Prensa Conmebol)

La élite del trío

7

Juan Román Riquelme escapa de la marca de un jugador nigeriano en la final de Beijing 2008. (Archivo Télam)

El pasaporte a dos oros y una plata

8

Neymar fue el goleador de los JJOO de Río 2016. (Archivo Télam)

Brasil, o mais olímpico de América

9

El Preolímpico se disputará en tres ciudades: Valencia, Barquisimeto y Caracas.

Venezuela, un inédito dueño de casa

10

Claudio "Diablito" Echeverri: el volante de River fue el último convocado al plantel. (@chiquitapia)

Una base de Boca, pero una joya de River

11

Campeón en Qatar 2022 y también en Beijing 2008. En la final Argentina derrotó 1 a 0 a Nigeria con gol de "Fideo" Di María. (Archivo Télam)

Aquellos campeones olímpicos

Atenas 2004

Beijing 2008

Haber sido un emblema en la Selección no asegura el éxito en el plano de la dirección técnica. Sino que lo diga "el Jefecito", quien en su primera experiencia, fracasó en el intento de clasificación al Mundial Sub-20 2023. En ese Sudamericano disputado a inicios de ese mismo año, el equipo no sólo se había quedado fuera del Mundial, sino del hexagonal final de ese torneo. El propio Javier presentó la renuncia, pero fue convencido para continuar. Una vez que el campeonato pasó a jugarse en Argentina, el técnico tuvo una nueva oportunidad, pero nuestra selección quedó eliminada en octavos de final ante Nigeria. Por ello, Mascherano tendrá una nueva posibilidad para rehabilitarse y finalizar entre los dos mejores del Torneo Preolímpico 2024.El Preolímpico Sudamericano Sub-23 de selecciones de fútbol define las dos plazas de Sudamérica que participan en los Juegos Olímpicos, y se lleva a cabo desde 1960. En el certamen participan los 10 equipos pertenecientes a la Conmebol. Sin embargo, en 2004 dejó de disputarse debido a que el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 lo reemplazó como método de clasificación para la cita olímpica. Finalmente, desde 2020 se volvió al formato original.Antes de que existiera el Preolímpico sudamericano se jugaba el Campeonato Sudamericano, del que emergían los dos clasificados a los JJOO. En 1927, el campeón Argentina y el subcampeón Uruguay clasificarían a Ámsterdam 1928, en donde ambas selecciones disputarían la final de esos Juegos, ganada por los orientales. Curiosamente, en 1930 el país vecino organizaría el primer Mundial de fútbol, donde nuevamente jugarían una final, con otra victoria de los "celestes", por 4 a 2.Créase o no, se trata de una competencia sin vencedor en una final. Los equipos son separados en dos grupos de cinco, donde juegan todos contra todos una sola vez (cada selección juega cuatro encuentros). Los dos primeros de cada grupo clasifican a una ronda final de cuatro, donde también juegan todos contra todos una sola vez, es decir,. Los resultados de esta ronda determinan el campeón y la clasificación sudamericana a la siguiente Torneo Olímpico de Fútbol. Por tanto, no hay encuentro final, ni partido por el tercer puesto, ni instancias de eliminación directa entre equipos.Ahora, si no hay final, ¿qué pasa si hay empate entre los participantes? El reglamento de la Conmebol prescribe que, en caso de empate en cantidad de puntos obtenidos por los equipos en cualquiera de las dos rondas, la clasificación se determina siguiendo el siguiente sistema:Diferencia de goles.Cantidad de goles marcados.El resultado del o de los partidos disputados entre los equipos empatados.Por sorteo.En los 13 certámenes Preolímpicos Sudamericanos organizados desde 1960 (claro, con el bache de 2004-2020) sólo fueron campeones tres países: Brasil (7 veces), Argentina (5) y Paraguay (1). Los guaraníes aprovecharon el haber sido organizadores del torneo en 1992, para quedarse con el festejo y el pasaje a Barcelona '92.La clasificación de la Argentina en los sucesivos preolímpicos no devino necesariamente luego en un éxito olímpico. De hecho, disputó tres finales: Atlanta 1996, cuando perdió con Nigeria, y las de Atenas 2004 y Beijing 2008, en las que finalmente se alzó con la medalla de oro. Cabe recordar que en Atenas el goleador fue Carlos Tévez, mientras que en 2008 llegó la revancha ante Nigeria, con el gol de Angel "Fideo" Di María, en la final. ¿La figura? Otros rosarino, un tal Lionel Messi.Una vez más, Brasil será el rival más firme a conseguir la primera plaza hacia Francia 2024. De hecho, viene de ganar la medalla de oro en los dos últimos JJOO: Río de Janeiro 2016 (goleador, Neymar), y Tokyo 2020 (goleador, Richarlison).Será la primera vez que el país caribeño oficie de local en los 64 años del certamen. El país, tradicional "Cenicienta" en el continente en materia de fútbol -donde el béisbol resulta más popular- se ha sido afiatando como equipo mucho más competitivo. De hecho, en octubre pasado el equipo mayor empató con Brasil 1 a 1, por las Eliminatorias, de visitante. El juego comenzará el sábado 20, pero Argentina se presentará el domingo 21, a las 20, ante Paraguay. El DT venezolano es el argentino Ricardo Valiño, el tercer entrenador compatriota, además de Marcelo Bielsa (Uruguay) y, obviamente, Mascherano.Mascherano dispone de una base boquense para aspirar a una de las plazas olímpicas... condimentada con una joya millonaria. El entrenador armó un conjunto con los xeneizes Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Cristian Medina y Nicolás Valentini, juveniles pero ya fogueados en la final de noviembre pasado de la Copa Libertadores (derrota 1-2 ante Fluminense). A ellos se sumó Claudio "Diablito" Echeverri, de 18 añós, de la cantera de River, aunque ya transferido al Manchester City. Cabe acotar que el Colorado Barco también seguirá rumbo a la Premier League, ya que fue adquirido por el Brighton.Como dijimos, Argentina llegó a cuatro finales olímpicas y en dos se llevó el oro. Aquí los campeones de 2004 y 2008, con uno que hizo doblete: Javier Mascherano. ¡Sí, el Jefecito, actual DT, se llevó dos oros como jugador!Germán Lux y Wilfredo Caballero.Roberto Ayala, Nicolás Burdisso, Fabricio Coloccini, Gabriel Heinze, Leandro Fernández y Clemente Rodríguez.Javier Mascherano, Nicolás Medina, Luis González, Cristian González y Andrés D’Alessandro.Mariano González, César Delgado, Mauro Rosales, Javier Saviola, Carlos Tevez y Luciano Figueroa.Marcelo Bielsa.Oscar Ustari, Sergio Romero y Nicolás Navarro.Ezequiel Garay, Federico Fazio, Nicolás Pareja, Luciano Monzón y Pablo Zabaleta.Fernando Gago, Javier Mascherano, José Sosa, Ever Banega, Juan Román Riquelme, Ángel Dí María y Diego Buonanotte.Ezequiel Lavezzi, Lautaro Acosta, Lionel Messi y Sergio Agüero.Sergio Batista.