Gobernadores de diez provincias petroleras pidieron cambios en la ley "Bases"

Gobernadores de la provincias petroleras piden cambios en la "ley Base". Foto: Neuquen Informa.gob.ar

Algunos puntos en cuestión

La conocida como "Junta de Gobernadores" de laOfephi) se reunió este miércoles en la ciudad de Buenos Aires y pidió cambios en los artículos vinculados a la producción de hidrocarburos en la ley "", que se analiza en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados.En un, firmado por los gobernadores y representantes de las, los mandatarios provinciales ratificaron "la defensa del dominio originario de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos".Los gobernadores afirmaron en el documento que comparten "aquellos aspectos que buscan lograr un marco jurídico para la actividad hidrocarburífera".Solicitaron al Gobierno nacional que ", real y oportuno, para analizar en profundidad las adecuaciones propuestas que modifican de manera sustancial el régimen actual".Agregaron, en este sentido, que "" del proyecto de ley "todos aquellos artículos que impliquen o puedan interpretarse como unde administración de lasAdemás señalaron que"el, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional y la ley 26.197".Afirmaron que la norma debe contemplar "no solo la, sino también ladonde se desarrolla esta actividad".Los gobernadores remarcaron en el documento que los proyectos de explotación en materia de hidrocarburos deben contemplar "el objetivo deque detentamos el dominio originario de los recursos naturalesque buscan generar actividad, empleo y producción en el sector".Al detallar algunos de los puntos de la ley con los que no están de acuerdo, los mandatarios de provincias petroleras remarcaron: "Manifestamos nuestro totalpropuesta del, toda vez que el mismo constituye una herramienta fundamental de las autoridades de aplicación de las provincias".En el extenso comunicado, los gobernadores también marcaronde las explotaciones de hidrocaburos, ely reivindican el rol de empresas estatales provinciales de hidrocarburos.Asimismo, reiteraron quepodrían hacerse cargo de lasEn este sentido, explicaron que en "aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico" se deberán "arbitrar los procesos de cesión y/o reversión de las mismas hacia las provincias".Los gobernadores señalaron que están dispuestos a "propuesta de texto normativo para su consideración".