Cómo cuidar los ojos del sol en piletas, por golpes y picaduras en verano

Se recomienda utilizar antirrapas al meterse en las piscinas / Foto: Leo Vaca.

Lavarse la cara con agua y colocar solución fisiológica para diluir el producto si ingresa protector solar en los ojos, usar anteojos con filtros solares, quitarse los lentes de contacto o usar antiparras en las piscinas y proteger los ojos de las chispas del carbón al hacer un asado, son algunos de las recomendaciones que emitió el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) para este verano.La médica oftalmóloga Nadia Soledad Flores, especialista de Oftalmología Infantil y miembro del CAO, dijo queLossuelen ser otro de los problemas más comunes en el verano, ya que el viento puede provocar que la arena ingrese a los ojos, generando malestar e irritación.Ante esos casos, Flores recomendó tener siempre solución fisiológica a mano y colocar en los ojos unas gotas, sin fregar la zona con los dedos.Con respecto a la, la oftalmóloga explicó que si ingresa protector solar en los ojos es recomendable lavarse la cara con agua y colocar solución fisiológica para diluir el producto y tener la mínima irritación posible."Es fundamental, ya que evitan que la exposición provoque irritación ocular y ardor tiempo después. No es recomendable leer a pleno sol, ya que los rayos inciden directamente sobre la mácula y la luz muy intensa produce daños en los ojos", sostuvo la oftalmóloga.Además, precisó quey remarcó que es importante comprarlos en ópticas y no en puestos de la calle o kioscos.En relación a las infecciones como las, la CAO aclaró que si alguien la posee y se refriega los ojos y luego toca superficies puede contaminar objetos y a personas y subrayó que es clave que quienes presenten síntomas de conjuntivitis no concurran a colonias de vacaciones, ni piletas de natación.También recomendaron, cuidarse del; de lautilizada en carnaval; de lasde insectos que pueden infectar la zona y necesitar antibiótico oral y de losen la zona del párpado.Por su parte,remarcó que "la consulta rápida es clave. Ya sea por un golpe o basurita en el ojo. Solo de esa manera se puede evitar un traumatismo ocular importante".