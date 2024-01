Desde JxC piden una mesa de diálogo para avanzar en la sanción de la ley "Bases"

Los referentes del espacio se quejan porque no tienen un único interlocutor con el Gobierno.

Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) mantuvieron una videoconferencia en las últimas horas para acordar una postura común ante el Gobierno en el marco del debate parlamentario del proyecto de ley "Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos", que se analiza en un plenario de la Cámara de Diputados.Durante ese encuentro, en el que participaron los jefes de los distintos bloques parlamentarios y algunos gobernadores del espacio, se acordó solicitar al Gobierno una mesa de diálogo para poder avanzar en la aprobación de la ley.Según pudo saber Télam, los referentes de JxC se quejan porque no tienen un único interlocutor con el Gobierno para avanzar en los distintos aspectos que plantea la oposición para destrabar la aprobación de la iniciativa.Entre otros puntos, los distintos bloques del espacio opositor piden que haya cambios en los aspectos de la ley vinculados con la actualización de la fórmula de aumentos a los jubilados, y las retenciones que gravan a las economías regionales.También piden que el Gobierno haga modificaciones a la ley en lo que respecta a la Ley de Pesca y a los biocombustibles, aspectos en los que el Gobierno ya mostró predisposición a introducir algunos cambios.Este pedido de la existencia de una mesa de diálogo se da ante el agotamiento de los tiempos parlamentarios.En ese contexto, señalaron que si el Gobierno pretende que haya media sanción de la ley "Bases" antes de fin de mes debería haber un urgente dictamen a nivel de comisiones, despacho que la oposición de Juntos por el Cambio busca consensuar con los legisladores de La Libertad Avanza.En este sentido, desde JxC recordaron, durante esta videoconferencia que ellos mismos presentaron un proyecto alternativo con estas modificaciones, y que el Gobierno no aceptó.En JxC insisten en que quieren brindarle al Gobierno las herramientas que necesita, en particular esta ley "Bases", pero insisten a la vez en que hasta el momento no lograron ponerse de acuerdo con ningún interlocutor válido para poder avanzar.En la videoconferencia participaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Alfredo Cornejo (Mendoza); Ignacio Torres (Chubut); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).También estuvieron los diputados nacionales Rodrigo de Loredo y Alejandro Cacace (UCR); Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) y Damián Arabia (PRO).