Caputo: "El magnetismo que genera Milei no lo he visto nunca"

Foto: Cris Sille.

Martin, es exactamente al revés. Nunca vi tanto interés de empresas para invertir en la economía real. Todos asombrados con los cambios y la mayoría preguntándose si la política va a acompañar.

El magnetismo que genera @JMilei no lo he visto nunca, ni siquiera con Menem. https://t.co/RGjAzSnXVX — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 17, 2024

El presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años (incluso hay una charla TED que es una réplica exacta).

Insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo https://t.co/QVxc7gllVy — Las fuerzas de la Constitución (@martintetaz) January 17, 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo este miércoles un contrapunto con el diputado radical Martín Tetaz sobre la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, en el que el titular del Palacio de Hacienda afirmó que "Tetaz, tras el discurso del Presidente en el Foro Económico, dijo que “el presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años (incluso hay una charla TED que es una réplica exacta)”.“Insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo”, agregó el legislador a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).Caputo, por su parte, al salir al cruce de las palabras de Tetaz, dijo: “Martín, es exactamente al revés. Nunca vi tanto interés de empresas para invertir en la economía real. Todos asombrados con los cambios y la mayoría preguntándose si la política va a acompañar”“El magnetismo que genera Milei no lo he visto nunca, ni siquiera con (Carlos) Menem”, completó el titular del Palacio de Hacienda, que forma parte de la delegación oficial que se encuentra en Davos.