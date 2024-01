Daer dijo que la marcha del 24 de enero busca "visibilizar a todos los sectores afectados"

Foto: Alfredo Luna.

El cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó este miércoles que el paro con movilización del 24 de enero debe "generar la visibilización no sólo de todas las organizaciones sindicales", sino también de "los científicos, personalidades de la cultura, del deporte y los inquilinos" afectados por distintas medidas impulsadas por el Gobierno."Hay un universo muy grande que se sintió afectado por esta cantidad de temas que se están tratando en el Congreso. Lo que queremos es ordenar para que todos tengan visibilidad y que podamos tener un acto ordenado", explicó.En ese sentido, Daer dijo que la movilización se realizará "de la misma manera" en que se hizo el 27 de diciembre pasado hacia Tribunales, que derivó en que el Ministerio de Seguridad intime a gremios y organizaciones sociales a pagar hasta $56 millones por incumplir el protocolo antipiquete, que prohíbe el corte de calles.Tras una reunión de la CGT para tratar aspectos organizativos de la protesta del miércoles 24, Daer dijo a la prensa que "estamos en un momento donde la movilización va a ser muy grande y todos tenemos la responsabilidad de ser ordenados y no va a haber ningún inconveniente"."Para que no gasten plata en esas cifras astronómicas que hablan que les cuestan los operativos, que se queden tranquilos. Que los trabajadores y el pueblo saben como cuidarse", apuntó.Además, en consonancia con el comunicado emitido por la CGT, Daer pidió a los diputados nacionales que den "el ejemplo de discutir y acordar de cara a la sociedad" el tratamiento del proyecto de ley del Gobierno 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', al denunciar "negociaciones" en presuntas reuniones de legisladores y representantes que "ni siquiera son funcionarios" en un "hotel vecino" al Congreso."La política tiene que dar el ejemplo de discutir y acordar de cara a la sociedad y no encerrados en una oficina que no esté dentro del Parlamento y pactando con representantes que ni siquiera son funcionarios", dijo Daer al salir de la reunión de la sede de la CGT de Azopardo 802, en esta capital.El gremialista consideró como "una falta de respeto" hacia todos los que participan del plenario de comisiones de Diputados, donde se debaten el DNU y la ley "Bases", que "a dos cuadras se dan estas reuniones"."Se dan en un hotel vecino donde se intenta generar este tipo de discusiones, a espalda de lo que se está dando en público. Tiene que ver con la transparencia del debate público. Si se debate en un lugar y se acuerda en otro que está oculto, no es bueno", agregó.Para Daer, el tratamiento de la ley implica el debate de 600 artículos en el que se tratan "300 temas"; cuestionó que cada diputado tenga sólo "5 minutos para hablar" y advirtió que "no se tienen que hacer las cosas ni a las escondidas ni a las apuradas"."Puede ser que esté negociando para conseguir votos, pero el Parlamento tiene que actuar de cara a la sociedad sobre todo después de todos los adjetivos que puso el propio Presidente", insistió, en alusión al presunto pedido de coimas de diputados que deslizó el propio Javier Milei.