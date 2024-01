Los gremios del transporte ratificaron el paro y la marcha del 24 de enero

La Bancaria adhirió al paro y marcha del 24 contra "un ajuste sin precedentes contra el pueblo"

La conducción de la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, adhirió al paro general nacional y a la movilización del 24 de enero próximo hacia el Congreso, convocadas por el Comité Central Confederal (CCC) de la CGT en rechazo del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley "Bases" enviadas al Parlamento por el Gobierno.



Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, expresó que la organización adhirió al plan de lucha de la CGT porque "no está dispuesta a validar un ajuste sin precedentes que recae sobre trabajadores, jubilados y el pueblo".



"El ajuste debe ser pagado por los poderosos, por el poder real, por los grandes grupos económicos, por los que siempre e históricamente fueron los mayores beneficiados y, ahora, en su voraz y desmedido apetito, pretenden siempre más", dijeron los dirigentes.



El gremio añadió que "el Estado debe garantizar la igualdad y proteger siempre al más débil para que no se cercenen sus derechos", y sostuvo que "no hay igualdad de condiciones si nadie regula ni garantiza equilibrio en una negociación entre partes".



También enfatizó que el sindicato "se opone a todas las medidas anunciadas y propuestas por el Gobierno porque implican pérdida de derechos, de puestos de trabajo, de independencia económica y privatizaciones indiscriminadas, como la del Banco de la Nación (BNA) y sus empresas vinculadas, como el Bice y la Casa de la Moneda".



"Esas medidas son un avasallamiento a la Constitución y significan innumerables atrocidades que pretenden desregularizar la economía en nombre de la libertad, aunque el único objetivo es un salvaje ajuste que afecta al pueblo en beneficio de privilegiados", dijo.



Por otra parte, el gremio agradeció hoy "el apoyo y solidaridad de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), que decidió realizar "un abrazo al Banco de la Nación Argentina en la agencia de Montevideo" bajo la consigna "El Nación no se vende".



"La AEBU se sumó de esa forma a la lucha del sindicato argentino en defensa de esa entidad y contra el intento de privatización del Gobierno. En ese acto participaron trabajadores del Nación en Uruguay, el Consejo Central de la AEBU, el de la banca privada y pública y las comisiones representativas de las entidades", concluyó.