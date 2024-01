Britney Spears: la Princesa que dijo ¡basta! a los abusos de la industria musical

A los 20 años Britney ya era una diva total. En su perfomance de los MTV Video Music Awards 2001, subió al escenario con una serpiente. (Foto AFP)

James, el padre de Britney, fue el gran manipulador de la vida de su hija.

El camino de Britney

"Baby One More Time", su álbum debut, vendió 13 millones de discos, convirtiéndose en el más exitoso de la historia para una artista adolescente.

Hace cuatro meses, la Princesa del Pop publicó su autobiografía, "La mujer que soy".

, desde que tenía 17 años / no importa si entro en escena o me escapo a Filipinas/, igualmente pondrán fotos de mi trasero en la revista./ ¿Quieres un pedazo mío? / Soy la señorita mal Karma mediático. /Otro día, otro drama. / Supongo que no entiendo qué hay de malo en trabajar y ser una mamá. / Y con un niño en brazos, sigo siendo una fuente de ingresos excepcional. / ¿Quiéres una parte de mí?”Así cantaba en 2008 la compositora, cantante y bailarina, que venía de transitar un juicio de divorcio y por la tenencia de sus hijos mediatizado y de soportar un tratamiento estigmatizante desde los titulares de prensa que. Ya por entonces,sabía bien del condicionamiento de la industria musical que seguiría padeciendo en el futuro y que la llevaría recientemente a hacer pública su decisión: la de jamás volver a la industria de la música.Así lo anunció en sus redes hace unas semanas,En la actualidad, lleva compuestas una veintena de canciones para otros músicos bajo un seudónimo: ", dijo respecto de su presente artístico en su última declaración pública.La relación entre las artistas del pop y la industria musical (históricamente manejada por hombres casi en su totalidad) ha sido en muchos casos, y a través de las diferentes décadas, una relación de opresiones, de intentos de sometimiento, de coartar la libertad artística.Desde exigencias sobre sus(vale recordar, por ejemplo, el caso deque debió enfrentar los intentos de su compañía discográfica para hacerle cambiar su apariencia punke imponerse para no seguir el juego de ser una estrella del pop condicionada por su imagen);(podemos mencionar el caso de, a quien un ejecutivo de su discográfica, lo que desembocó en problemas alimenticios de la artista, algo que también sucedió, muchos años antes, con, forzada a dejar su lugar en la batería y empujada a la exposición que implicaba ser la front woman de la banda, porque eso convenía en términos de negocio);, como padeció, que a principios de los años 2000 publicó un álbum con canciones que criticaban el sistema capitalista y patriarcal; o, que a fines de los 90, cuando recibió la distinción a mejor nueva artista en los premios MTVTodas ellas fueron tildadas de “locas” por el establishment, y son solo dos ejemplos entre muchísimos otros casos.El punto final que Britney Spears le puso hace pocos días a su relación con la industria musical revela, pero siempre quedará la música con la que la princesa del pop expresó su manera de ver el mundo, y lo hizo bailar.El mundo hizo ¡plop! cuando una adolescente llamada BritneyEse fue el puntapié inicial de una carrera en ascenso minada de hits que hizo que en tan solo cinco años generaraEl video de la canción, cuya propuesta artística estuvo a cargo de la propia intérprete, muestray que comparte con sus pares la pena de una decepción amorosa.Este abordaje que la constituyó como una chica del común,condicionó al mercado del pop, que abrió paso a otras expresiones de solistas como antagonistas a la figura de Britney como Avril Lavigne o Christina Aguilera.En el año 2000 Britney lanzó su segundo álbum. Ya no sufría por amor:, una vez más. Incluso, en el coro dese la oye cantar, en clara alusión a la frase contraria de su primer hit.Sin embargo, una de las canciones del álbum, titulada) cuenta la historia de una mega estrella que sufre la soledad, dejando entrever quizás algo de su propia historia. Con, años después contaría en un audio de 20 minutos que compartió a través de la plataforma YouTube el 28 de agosto de 2022 (y que más tarde terminaría borrando): “Era una máquina, una puta máquina, ni siquiera humana. Era una locura lo duro que trabajaba. Y la única vez que hablé y que dije ‘no’ en los ensayos a un maldito paso de baile se enojaron”El nuevo milenio seguiría deparando éxitos para la Princesa del Pop. Por un lado, su álbum(2001) que representó su paso a la madurez e incorporó nuevas sonoridades al universo musical de la cantante y donde, además de controlar las decisiones artísticas, pudo incorporar seis composiciones propias (sus dos discos anteriores tienen solo una canción propia en cada uno); y por el otro,(2003), con más canciones de su autoría- ocho en total- entre ellas la explosivaque interpreta junto a Madonna.La consagración de Britney en el zenit de su desempeño artístico.Tras un paréntesis musical que duró lo que duró su matrimonio cony en medio de la batalla legal y la exposición mediática, Britney entra a estudios y grabauno de los más elogiados por la crítica. La canciónretrata la vida y el sentir de Britney por esos días,en las ediciones amarillistas.Soy la Sra. “¿Quieres un pedazo mío?” /Probándome y enojándome. / Bueno, hacé la fila con los paparazzi que me están haciendo “fuck you”. / Esperando que haga lío y que arregle en el juzgado. / Ahora, ¿estás seguro de que quieres un pedazo de mí?"Britney, que desde sus comienzos había estado a cargo de los procesos creativos de su producción musical, tras algunos, fue demandada por su propio padre que se constituyó como su tutor desde el 2008 y por los siguientes trece años, quedando a cargo del control total de su dinero y de su vida.La artista se vio impedida de tomar decisión alguna respecto no solo de su carrera y sus finanzas sino incluso de su vida personal al no poder decidir, por ejemplo, a quién frecuentarEn ese período de tutela de la que fue prisionera lanzó tres discos de estudio “Femme Fatale” (2011) “Britney Jean” (2013) y “Glory” (2016), dio shows en Las Vegas (, confesó en el audio mencionado) e hizo varias apariciones en televisión, como su participación como"Demasiado enferma para elegir mi propio novio, pero saludable para aparecer en programas de entrevistas y para cantar frente a miles de personas en diferentes partes del mundo cada semana", relató Britney en su autobiografíaDel álbum “Britney Jean” la canción de su autoríaes una de las canciones más escuchadas. Su ritmo alegre y pegadizo se asocia a una canción en apariencia motivadora. Sin embargo, en virtud de las circunstancias de su autora respecto de su lucha con la explotación de la industria musical, cobra un sentido diferente.La letra habla de llegar al éxito a través de la dedicación y el trabajo, “¿Quieres un cuerpo atractivo? / ¿Quieres Bugatti? / ¿Quieres Maserati? / Será mejor que trabajes, Perra”.En el film documental de 2013,, Spears reveló que la canción había nacido como respuesta a sus detractores, que la habían tildado de vaga y de dormirse en los laureles.En noviembre de 2021, Britney Spears. En 2022 presentó la canciónen colaboración conjunta con Elton John, y en 2023 lanzó el singlejunto a Will.i.am., cantante de Black Eyed Peas.La música siempre se hace lugar, y algunas veces, a pesar de la industria.