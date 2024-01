Espectáculos

17-01-2024 14:40 - La ley "Bases" en comisiones

Martel pidió discutir sobre el cine cuando el Gobierno "se haya interiorizado" mejor

"Es indudable que nadie de nuestro sector quiere que el Incaa siga igual: necesitamos que sea mejor", afirmó la cineasta. "Respecto de los cambios que propone la ley, me da la impresión de que no se han puesto en contacto con el sector o que han sido escritas por personas con muchos prejuicios sobre nuestra industria. No sé si por falta de tiempo o por ignorancia", agregó.