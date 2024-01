Irán, con varios focos de tensión diplomática tras los ataques a Irak, Siria y Pakistán

Miembros de Defensa Civil buscan sobrevivientes tras un ataque de misiles de Irán sobre un edificio en Arbil, Kurdistán. (Foto AFP)

"No nos fijamos límites para la protección de nuestros intereses nacionales y nuestra población y actuaremos de forma vigorosa" Mohamed Reza Ashtiani

se vio envuelto en varios frentes de tensión diplomática, a raíz de los ataques que lanzó a comienzos de esta semana a objetivos en, que fueron condenados no solo por esos países, sino también por lay laPor un lado, ladijo en un comunicado que "decidió llamar a consultas a su embajador en Irán" y agregó que "el embajador iraní en Pakistán, que está en la actualidad realizando una visita en Irán, podría no volver por ahora"., agregó el documento, publicado en la web de la Cancillería.La diplomacia paquistaní sostuvo en la nota que el ataque de este martes fue, y advirtió que "Pakistán se reserva el derecho de responder ante este acto ilegal".En tanto, el, tras los bombardeos de esta semana a regiones de Irak, Siria y Pakistán."No nos fijamos límites para la protección de nuestros intereses nacionales y nuestra población y actuaremos de forma vigorosa", sostuvo el funcionario, según la agencia de noticias Europa Press."Estábamos atacando a terroristas iraníes en territorio paquistaní", dijo más tarde el canciller de Irán, Hosein Amirabdolahian, a su par de Pakistán, Jalil Abbas Jilani, en una conversación telefónica, según la agencia Sputnik.(S)Fuego sobre Pakistán(S, en la provincia de Baluchistán, en el sudoeste de Pakistán. Como producto de los bombardeos, y los dos cuarteles fueron demolidos por el efecto de los misiles y los drones utilizados, según la agencia de noticias paquistaní Tasnim.Los ataques de Irán a Pakistán se produjeron horas después de que Amirabdolahian y el primer ministro interino paquistaní, Anwar ul Haq Kakar, se reunieran en Davos, Suiza, para abordar la lucha antiterrorista y otros asuntos bilaterales.Asimismo,, incluido el despliegue de buques de guerra con el fin de mejorar su coordinación, según reportaron medios iraníes.Por otra parte, ocurrido el lunes y que dejó cuatro muertos y seis heridos, según autoridades locales., afirmó el secretario general de la Liga, ahmed Aboul Gheit, durante la reunión del organismo celebrada este miércoles en El Cairo. La Liga se solidarizó, además, con las medidas que tome el gobierno de Irak para preservar la soberanía y la seguridad de su país.Sobre ese incidente, Irán afirmó que antes de bombardear Erbil había compartido con Irak información sobre supuestas actividades en esa región del Mossad, el servicio de inteligencia israelí.; hay un acuerdo de seguridad con Irak y las autoridades locales del Kurdistán se comprometieron a mantener la seguridad fronteriza", dijo Amirabdolahian."Atacamos una sede del Mossad en la región del Kurdistán con un misil de precisión; esto no implica atacar Irak, Israel es nuestro enemigo común", subrayó el ministro en una intervención en el Foro Económico Mundial, en Davos.Advirtió asimismo que, bajo el argumento de que allí bases de las organizaciones Estado Islámico (EI) y Hayat Tahrir al Sham (HTS), a las que considera terroristas.EI se adjudicó los bombardeos que dejaron más de 90 muertos en Irán el 3 de este mes, durante un homenaje al general iraní, asesinado tres años antes por Estados Unidos.En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU,establecido en la Carta del organismo global."Irán, como una de las principales víctimas del terrorismo, sobre la base del ejercicio de su derecho a la defensa propia recogido por el derecho internacional y por la Carta de la ONU, llevó a cabo operaciones antiterroristas", argumentó Teherán., subrayó en una carta dirigida a la ONU y firmada por su representante permanente ante el organismo, Amir Saed Irwani.El diplomático pidió que el documento fuera divulgado en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Irak presentó ayer una queja por los bombardeos, condenados también por el propio organismo.