Gopinath: "Proyectamos déficits fiscales más elevados que los previos a la pandemia"

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, alertó en elque este año podrían haber “problemas de liquidez” y que la deuda global está en “niveles extremadamente altos” en el mundo.“Este año estamos preocupados respecto de los problemas de liquidez. Muchos países tomaron un montón de crédito en la pandemia. Era deuda de corto plazo., así que creo que los riesgos de liquidez son un problema que tenemos que prestar atención”, afirmó Gopinath en una entrevista a Bloomberg Television., y ahora se enfrentan a vencimientos de créditos en una época de altas tasas de interés mientras buscan enfrentar la inflación.Si bien señaló que los riesgos de liquidez son focalizados y no son sistémicos, la número dos del FMI subrayó que la deuda “está en niveles extremadamente altos”.“Lo que me preocupa es que, además de eso,”, indicó.En ese marco, mencionó como ejemplo el caso de la“Estados Unidos no tiene, obviamente, un problema de sustentabilidad. Es uno de los productores más seguros de activos. Pero cuando se pone esa cantidad de bonos del Tesoro en el mercado, puede desplazar a otros tipos de financiamiento en el mundo, y eso tiene implicaciones para el mundo en desarrollo”, manifestó Gopinath.En un panel, el presidente de Sri Lanka,, lamentó las presiones por los pagos de deuda, mientras que el economista y profesor de la Universidad de Harvard,Para Rogoff, “si (Donald) Trump gana, probablemente la deuda termine siendo mucho mayor”.“Hay pocos signos de disciplina fiscal de cualquiera de los dos partidos, pero la realidad encuentra maneras de morder”, aseveró, en tanto,, CEO del banco Standard Chartered.En otro panel,, presidenta de Standard Bank, advirtió queEn ello coincidió Rogoff, quien alertó que la situación de diversos países en desarrollo es “insostenible”., agregó.