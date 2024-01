Alonso: Enfrentar "el narcotráfico y la violencia lesiva es la prioridad" en la provincia

Alonso reemplazó a Sergio Berni en la cartera de Seguridad.

El ministro bonaerense de Seguridad, Javier Alonso, afirmó este miércoles que la prioridad para la administración del gobernador, Axel Kicillof, es resolver"La prioridad es resolver la violencia lesiva.. Tenemos un problema con los jóvenes relacionados con las drogas. El narcomenudeo intoxica los barrios con violencia. Está muy atomizado eso, por lo que es difícil de combatir. Necesitamos que toda la inteligencia criminal esté asociada a eso", describió el funcionario en declaraciones formuladas a CNN Radio."En estos cuatro años metimos presos a los más grandes capos narcos. No hay un cartel sino estructuras familiares que copan barrios.s", graficó.Cuando se le preguntó si está de acuerdo con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, estimó que con esa postura se trata dedado que"De ese total,. Más allá de la edad, se trata de pibes cuyas familias no los pueden criar porque son adictos, pibes que sufren abusos y que empiezan a habitar la calle y a socializarse en la violencia", remarcó el funcionario.Sostuvo que "muchos menores cometen delitos con armas de fuego" y añadió que "hay que encontrar un régimen para resolver esa situación de pibes que no pueden cuidar a sus hijos, que debe ser institucional y sociocomunitaria".Por otro lado, Alonso describió que "la provincia es 1.515 veces más grandes que la Ciudad: tenemos 600.000 calles y muchos caminos rurales", señaló queReflexionó que "eso es un desafío porque no podemos darnos el lujo de saturar las calles de patrulleros, entonces hicimos un método de patrullaje inteligente, integrando nuestro trabajo con Nación, municipios y la justicia".Alonso sostuvo también que, cuando te matan por el robo de un celular" y dijo que "se deben integrar esfuerzos entre todos los actores vinculados a la seguridad para abordarlas".En paralelo, el ministro se refirió a la relación que mantiene con su par nacional, Patricia Bullrich, y señaló que ambos tienen "una responsabilidad con los bonaerenses, que es resolver los problemas de inseguridad".Sin embargo, debemos encontrar puntos de acuerdo porque los ciudadanos necesitan soluciones urgentes como para preocuparnos por diferencias políticas", fundamentó.Cuando se le preguntó qué opinaba sobre el Protocolo de Orden Público del Ministerio de Seguridad de Nación, --que no se aplica en el territorio bonaerense-- sostuvo que"Lo que hacemos cuando hay piquetes es garantizar el tránsito por las calles, pero no puedo dejar sin policías un municipio para contener un piquete. En la Ciudad es otra la realidad, no es la urgencia que nosotros tenemos", evaluó.Finalmente, recalcó que ", pero se deben poner más fiscales y más jueces para luchar contra el narcotráfico y que las fuerzas federales puedan meterse en esta discusión" y propuso "trabajar en conjunto todos los actores gubernamentales: gobernadores y la ministra dejando las chicanas de lado".