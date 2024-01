Mbappé admitió que le gustaría participar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Kylian Mbappé con la camiseta de Francia.

El francés Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain (PSG), admitió que le "gustaría" participar de los Juegos Olímpicos París 2024, aunque reconoció que esa posibilidad no es una decisión que dependa de él y agregó que "no quiero forzar las cosas en esta etapa de mi carrera".(del 26 de julio al 11 de agosto)", declaró Mbappé a la revista GQ, en la que su imagen es la portada de ese medio.La estrella y capitán del PSG, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, subrayó que "para cualquier deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial, y yo ya quise ir a Tokio, porque quiero ganarlo todo y escribir mi nombre en la historia de la selección francesa en una oportunidad como una cita olímpica; pero si no se da, lo entenderé".Personalmente, no estoy en contra de jugar tantos partidos, pero no podremos ser buenos siempre y dar al público el espectáculo que espera".de 25 años. Y añadió: "No quiero dar lecciones a nadie, pero tenemos que pensar juntos para ofrecer el mejor espectáculo posible, de modo que jugadores, espectadores y autoridades puedan respaldarlo".Por último, sobre los cambios en su equipo,"Esto es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino", apuntó, dejando abierta la posibilidad de una próxima salida del PSG.