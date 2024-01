Vuelve "Una casa llena de agua", la obra de Tamara Tenenbaum

Se trata de la primera incursión de Tenenbaum como dramaturga y de Urtizberea como intérprete de un monólogo / Foto: Prensa.

escrita pore interpretada por, que narra ciertos acontecimientos de una joven de veintitantos que estudia en la universidad y trabaja de niñera mientras busca su lugar en el mundo, regresará a los escenarios el próximo 2 de febrero por cuatro únicas funciones en el teatroLa obra, dirigida pory que se estrenó en 2021, está situada en plena década del 90 y aborda la historia de, una joven estudiante de Biología que entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota, la protagonista le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.Esta pieza, no solo es la, sino que también es la primera producción de ladepor fuera de sus creaciones propias, que comprenden"Hay algo en el lenguaje de Tamara, en la forma de decir y en el mundo imaginario que ella construye que comulga mucho con el mío -dijo Urtizberea en una entrevista con Télam en abril del 2023-. Cuando leí la obra me encantó, me conmovió mucho y también la sentí muy cercana, la iba leyendo y sentía que la podía ir diciendo al mismo tiempo"."La Milena que interpreto no es de mi época ni tiene mi edad -agregó- pero reconozco todas las pertenencias de los 90 y fue algo que me quedó bastante cercano, además de que la obra, aunque está situada unos años atrás es recontra actual"., todos los viernes del mes, a las 21, en Sarmiento 2037. Las entradas están a la venta por Alternativa Teatral.