"Entendemos que los acuerdos se van a lograr", dijo el diputado D'Alessandro

El senador Paoltroni aseguró que "no hay magia" para "llegar al déficit cero"

El senador por Formosa de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, aseguró que "llegar al déficit va a llevar su tiempo", argumentando que la magia no existe y que fue eso "lo que nos hicieron creer".



Paoltroni publicó hoy un video en sus redes de una entrevista realizada en la señal LN+, donde sostuvo que las retenciones "están mal para todos los sectores", y agregó que "lograr el déficit cero, es a través del esfuerzo del conjunto de la sociedad".



"Llegar al déficit cero va a llevar su tiempo, pero la magia no existe y eso es lo que nos hicieron creer los últimos 20 años", enfatizó el senador.



Los resultados "están a la vista de todos, con índices altísimos de pobreza y una economía en crisis, no hay magia", remarcó Paoltroni.



Consideró en ese sentido que el "objetivo en común con todos los argentinos es lograr el déficit cero, pero no se le puede sacar el impuesto a uno si y a otros no, porque los que más esfuerzo están haciendo son los que viven de un salario".



"Las retenciones están mal para todos los sectores, pero debemos hacer un esfuerzo entre todos para llegar al déficit cero porque la magia ya la probamos, y miren cómo nos fue", concluyó el senador Paoltroni.