Rafael Santos Borré es jugador de Internacional de Brasil

Santos Borré jugador de Inter de Brasil. / Foto: X@SCInternacional.

Rafael Santos Borré, quien ganó la Copa Libertadores 2018 con River Plate,este miércolesde la ciudad de Porto Alegre."Con ustedes: Rafael Santos Borré, el nuevo delantero y miembro del Club del Pueblo. Idolo en el fútbol argentino y también en Alemania. ¡El delantero de la selección colombiana es nuestro!", publicó Inter, equipo dirigido por el argentino Eduardo Coudet, en la red social X (ex Twitter).El colombiano de 28 años, quien se inició en Deportivo Cali, firmó contrato con Inter hasta diciembre de 2028.Inter ya tenía un acuerdo con el delantero y el Eintracht Frankfurt de Alemania, dueño del pase, al adquirir el 80 por ciento de los derechos, pero necesitaba también la aceptación del Werder Bremen, también de la Bundesliga, donde el atacante estaba jugando a préstamo.En Internacional, el colombiano que también jugó en Atlético de Madrid y Villarreal de España tendrá como compañeros a Lucas Alario (ex Colón y River), Fabricio Bustos (ex Independiente) y Gabriel Mercado (ex Racing, Estudiantes y River).