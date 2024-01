Vidal se mostró esperanzada en "lograr un dictamen de mayoría" sobre la ley de "Bases"

Foto: Raúl Ferrari.

La diputada nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se mostró este miércoles esperanzada en "poder conseguir pronto un dictamen de mayoría" en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", y"Venimos trabajando muy bien y esperamos conseguir un dictamen de mayoría. Creemos que, si bien todos los temas son importantes, no todos son urgentes", afirmó Vidal en declaraciones a Radio La Red.Indicó además quey están dispuestos a alcanzar acuerdos "con el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) para lograr un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Diputados."Hoy estamos haciendo lo que hay que hacer, reuniones con distintos bloques y con el oficialismo. Tenemos que impedir que haya un dictamen de mayoría del kirchnerismo o de la izquierda", remarcó.Para Vidal,, y se mostró en favor de darle "facultades especialidades" al Presidente pero "sólo por un año" en vez de por todo el mandato como se establece en el proyecto de la Ley de "Bases"La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires afirmó queen relación a la actualización de los haberes de los pensionados, y estimó que "la reforma electoral es algo que puede esperar, pero no así el tema de la boleta única que debería ser aprobada por el Senado"."Otras reformas como las del Código Civil y Comercial llevan más tiempo, no son urgentes y no definen si va a haber inflación o no en los próximos meses. Hay que centrarse en lo que define un programa económico", insistió la legisladora.