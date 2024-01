Indagan a los dos detenidos por el asesinato de cinco personas en González Catán

Desde La Matanza dicen que hubo pasividad por parte de Bullrich, Ritondo y Macri

El Municipio bonaerense de La Matanza consideró que "la verdadera pasividad" ante las tomas de tierra en ese distrito fue de la actual ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, del expresidente Mauricio Macri, de la exgobernadora María Eugenia Vidal y del exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.



"La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo acusaciones maliciosas, absolutamente falsas y con una clara intencionalidad política en relación con la actuación del Municipio de La Matanza en una problemática de conmoción social como son las tomas de tierra", se indicó en un comunicado emitido desde la comuna que conduce el peronista Fernando Espinoza.



El martes, Bullrich habló de “permisividad” en la toma de tierras en ese distrito, tras el asesinato de cinco personas el domingo en la localidad de González Catán durante un conflicto por la ocupación de terrenos del que participaron algunos ciudadanos oriundos de países vecinos.



“Hay una permisividad permanente en la provincia (de Buenos Aires), que genera un clima donde las personas creen que pueden tomar terrenos sin consecuencias”, señaló Bullrich y agregó que "en La Matanza la Municipalidad no tiene una decisión real de detener este modelo de permisividad”.



Desde el Municipio analizaron que la ministra "busca sacar un rédito ideológico a dos días de la trágica muerte de cinco personas e ignorando su responsabilidad por su inacción en algunas ocupaciones clandestinas de predios, ocurridas en nuestro distrito durante su actuación como ministra de Seguridad de Mauricio Macri".



"Bullrich falta a la verdad de un modo alarmante y lo hace para esconder aquellos hechos de público conocimiento ocurridos en La Matanza", apuntaron y recalcaron que "en efecto, sucedieron algunas usurpaciones de terrenos entre 2016 y 2019 en nuestra comuna con Bullrich a cargo de la seguridad del Gobierno de Macri".



Señalaron que, en aquel momento, "eligió no actuar, en una absoluta sintonía con su par de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien, así como ella seguía las indicaciones de Macri, respondía a la conducción política de la gobernadora María Eugenia Vidal".



"Como parte del castigo al que el macrismo sometió a los vecinos de La Matanza por no haberlo votado, nunca en ninguno de esos episodios Bullrich mandó a las fuerzas federales para que intervinieran frente a la inacción de la Policía bonaerense de aquel momento, a la que Ritondo y Vidal mantenían inmovilizada, pese a las denuncias y reclamos realizados en todos los casos en tiempo y forma por nuestro municipio y los vecinos", evaluaron.



Sostuvieron que "en la mayoría de las ocupaciones clandestinas en La Matanza durante el macrismo-vidalismo Ritondo y Bullrich se quedaron de brazos cruzados (uno, incumpliendo con la actuación policial; otra, no respondiendo con las fuerzas federales) siguiendo las directivas políticas de la gobernadora y del presidente".



"Promover este tipo de politiquería barata frente al dolor de las familias que sufrieron las pérdidas de seres queridos califica a quien lo hace. En La Matanza nada ni nadie impedirá que sigamos trabajando por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos", subrayaron.



Finalmente, indicaron que "la verdad nunca puede ser ocultada por una mentira" y reflexionaron que "el amor siempre va a vencer al odio".