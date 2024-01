Se reanudó el debate en comisiones de Diputados por la ley "Bases"

Comisión en vivo VER VIDEO

Foto: Pablo Añeli.

Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. / Foto: prensa de Diputados

Marisa Graham, titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes. / Foto: prensa de Diputados

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados realiza una nueva jornada de debate del proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", impulsado por el Poder Ejecutivo, en lo que será el sexto encuentro, luego de que el martes debatieron la norma organizaciones no gubernamentales, organismos de Derechos Humanos, entidades empresarias y sectores de la sociedad civil.El martes las deliberaciones se extendieron por nueve horas en las que expusieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la titular de la Defensoría de los Derechos de Niños y Adolescentes, Marisa Graham; la funcionaria del Inadi Julia Amori, referentes de la Unión de Industrial Argentina y la Fundación Huesped, la jurista Aida Kemelmajer, y el padre de Micaela, quien inspiró la Ley Micaela contra la violencia de género, entre otros.Además hablaron el titular de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz; referentes de la Organización Mundial de Zonas Francas, la Federación Argentina de Productores de Tabacaleras, la Asociación Civil La Madre Marcha, Barbechando, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Argentores, despachantes de Aduana, Padres Organizados, representantes de jubilados y la Cámara de la Industria del Petróleo.En el último tramo de la reunión,pidió a los legisladores que rechacen el proyecto de ley "Bases" propiciada por el oficialismo y afirmó quePor su parte,, quien disertó en representación de un centenar de, pidió, y tratar esas reformas durante el período ordinario."Las reformas propuestas al Código no tienen ninguna relación con el déficit del Estado ni con la inflación, ni con la economía desregulada, ni con lo que el pueblo votó, a quien nunca se le dijo que el Código se iba a reformar", agregó.Por su parte, laque se reduzcan las alícuotas de los derechos de exportación del 15 por ciento previstas en el proyecto de Ley Ómnibus -denominado ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos-, de manera que las tasas no superen el 8 por ciento para potenciar el trabajo de las fábricas exportadoras.En tanto, desde la, su presidente, quien se arroga la representación de las personas que alquilan viviendas, le pidió a los legisladores que rechacen el DNU "para que vuelva a tener vigencia la Ley de Alquileres".En tanto, Graham expresó su preocupación por "la reforma al artículo 194 y la creación de un 194 bis"."Esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños y adolescentes por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche legal a conductas de chicos debe ser la última ratio por el menor tiempo posible y por situaciones menores excepcionales", señaló.