Estela de Carlotto pidió a los diputados que rechacen el proyecto de ley "Bases"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidió este martes a los legisladores que rechacen el proyecto de ley ómnibus propiciada por el oficialismo y afirmó que "es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectan derechos esenciales".Carlotto expuso en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, que analiza el proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, donde se escucharon las opiniones de representantes de la cultura, sociales, de asociaciones de abogados, magistrados, de la UIA y otras entidades empresarias.La presidenta de Abuelas expuso en forma virtual en el último tramo de la última reunión informativa y pidió a los legisladores que rechacen la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional."Es inaceptable que el Poder Ejecutivo pueda modificar una cantidad inédita de normas que afectarían derechos esenciales de los argentinos", manifestó.Agregó que de aprobarse el proyecto de ley significaría un enorme retroceso porque avasalla derechos adquiridos que han llevado años de debate".Carlotto señaló que "son derechos que garantizan pasos de dignidad y hacen el bienestar social. Les pedimos que tengan memoria para recordar y dimensionar el largo camino que hemos recorrido. A través de las instituciones, los organismos del Estado y sus trabajadores se materializan los derechos. Derechos que sólo llegarán a los más necesitados de la mano del Estado y no del mercado".La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que "la democracia está en peligro porque el Poder Ejecutivo no solo pretende modificar y suprimir leyes sino que además se arroga facultades que no le corresponden".Además dijo que "el Gobierno debe respetar los tratados internacionales que tienen rango constitucional en nuestro país donde están establecidas las obligaciones del Estado de respetarlos, garantizarlos, como así también prohíben retrocesos en memoria de derechos humanos".