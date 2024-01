Moreau denunció que volvió a recibir "amenazas de muerte"

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau volvió a recibir amenazas en redes. Foto Victoria Gesualdi

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (UxP), reveló que volvió a recibir mensajes por redes sociales en los que la "amenazan de muerte" y pidió que las nuevas pruebas se sumen a la causa judicial que se abrió luego de realizar una denuncia penal en noviembre de 2023 por hechos similares.



"Me comuniqué con mi abogado para que siga incorporando los mensajes en los que me amenazan de muerte a la causa judicial abierta y en curso", informó Moreau en su cuenta de la red social X sobre el pedido que le hizo a su representante legal, Miguel Ángel Pierri.



Además, la diputada de Unión por la Patria aseguró que no la van a "amedrentar" quienes la "amenazan, ni sus cómplices, que por acción u omisión instalan este tipo de mensajes".





No nos van a amedrentar ni los que amenazan , ni sus cómplices que por accion u omision instalan este tipo de mensajes . pic.twitter.com/lxb0RwvhF4 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) January 16, 2024

En las capturas de pantalla que compartió, se visualizan respuestas a su perfil personal de Instagram donde un usuario le dice: "No hay cárcel, sólo bala hija de p... Salí a la calle que no te vamos hacer nada".Moreau había presentado una denuncia penal por amenazas de muerte luego de comenzar a recibir ese tipo de mensajes a partir, tanto en sus redes sociales como en su cuenta de mail, de parte de personas que reivindicaban al presidente Javier Milei.La denuncia presentada en sede judicial por su abogado Pierri fue por la "", el cual se refiere al "uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas".En esa presentación, se había adjuntado un mensaje que había recibido en su cuenta de la red X, en el que le dijeron: "Pelotuda de mierda, se van a morir vos y el hijo de mil puta de Massa" y luego le escribieron que "el pueblo va a cobrar venganza de lo que nos hicieron".Pero, además, Moreauque tiene como diputada nacional en el que se dice: "Con Milei presidente nosotros vamos a matar ustedes (sic)".