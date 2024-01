Reflexiones de la vida diaria: "¡Qué veranito vamos a pasar!"

"¡Qué veranito vamos a pasar!"

Llega el verano y comienza a manifestarse una multigrieta: Están los que les gusta irse a lugares atestados, cuanta más gente mejorNo es mi tipo de destino veraniego.Digo más: no tengo problemas con la cantidad de gente. Porque en invierno, cuanto más gente mejor, para poder calentarnos juntos.En el otro extremo, están los que se van a lugares tan alejados de la civilización, que tenés que caminar 3 días para conseguir agua caliente para el mate. Tampoco es mi tipo de destino.Ah. Y en lo posible que haya electricidad, internet y un baño que no sea químico ni tenga olas.DespuésNo importa adónde. Las islas de Grecia, Termas de Río Hondo o Loma del Cangrejo Célibe, pero en tour. Yo creo que al segundo día me convierto en el Increíble Hulk y entro a sacudir el micro con la gente y el guía adentro.Un crucero al Caribe, que sale de Miami, lleno de argentinos y brasileños debe ser lo más parecido al infierno en la tierra: Una mini ciudad a la que se le mueve el piso, un terremoto permanente, llena de argentos en bermudas y remeras de Mickey que dada su ingesta de alcohol y tenedor libre,. “El Horror”, diría Marlon Brando.No podemos dejar de mencionar al que NO se va a ningún lado, pero no por problemas económicos, sino porque no le gusta vacacionar. O mucho peor: porque es un tacaño., como si realmente sintiera envidia, que es un sentimiento que utiliza como excusa para ocultar su tacañez.Sea del tipo que sea el vacacionante,: el encontrarse ante situaciones que, no por no esperadas, tal vez deban enfrentar más temprano que tarde.Esas situaciones se pueden resumir en un puñado de frases, a saber:➤ “Y... para este auto el repuesto hay que mandarlo a pedir a Buenos Aires...”➤ “Disculpe, pero en esta playa no se puede andar con los pechos al aire, no se puede hacer topless... uy, perdone, señor”.➤ “Se acabó la mayonesa. Usá el Sapolán”➤ “Cerooooooooooo”➤ “¿Viste que las milanesas no quedaron tan mal? En lugar de pan rallado les puse arena”➤ “Y en este pequeño balneario de 60 cuadras a la redonda, me enorgullezco en inaugurar el lomo de burro número 436”➤ “Su carpa es la 27 A. Está justo frente a la carpa del DJ del balneario”➤ “En esta playa es muy raro que se dé un tsunami como el que se viene en 10 minutos”➤ “¿Pero cómo? ¿No habíamos quedado que ustedes ocupaban el departamento en febrero?”➤ “Cuando te lo compré para Navidad, el vendedor me dijo que el reloj era sumergible”➤ “Pá: no nos acordamos en qué parte de la playa enterramos al abuelo”➤ “Entonces tenemos... dos tostados, dos gaseosas y dos cafés... 354.532 pesos”➤ “90% de probabilidades de lluvia de aquí hasta el lunes 14 de marzo. Pero el lunes 14 de marzo... empeora”➤ “No. No aceptamos tarjeta. Y menos esa”