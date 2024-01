El rol de la danza durante la pandemia de coronavirus en documental de Mara Ávila

"Mover (lo que no se ve)", un filme de Mara Ávila. /Foto: prensa.

"Mover (lo que no se ve)", filme de Mara Ávila quese estrenará el próximo jueves a las 19 en el Cine Gaumont.La cineasta, premiada por su documental "Femicidio. Un caso, múltiples luchas", en el que narró en primera persona el duelo que atravesó como hija de una víctima de femicidio, contó a Télam"A principios de 2020 yo quería hacer una película que tuviera como temática la danza, no sabía muy bien cómo iba a ser, pero estaba convencida de que tenía que hablar de eso y comencé un taller con Gustavo Fontán, pero debido a la pandemia sólo tuvimos una clase", recordó Ávila.La realizadora apuntó:Consultada acerca de la importancia de la danza, Ávila señaló: "la danza en pandemia y en mi vida ha sido y es una herramienta de exploración, de sanación, es una puerta de conexión con mi cuerpo y con mis emociones y con mis traumas, que tengo varios lamentablemente"."La danza y esta película -agregó- me ayudaron a encontrarle un sentido a la vida, ni más ni menos, porque cuando estamos en presencia con nuestro cuerpo, estamos conectadas con la vida y bueno fue muy difícil el contexto del aislamiento, del encierro obligatorio, debido a que estábamos todo el tiempo sobre-informadas y a la vez con el temor de la muerte".Para la autora, la propuesta de "Mover..." excede aquel acontecimiento "sino que se conecta con el contexto actual. Me encuentro muy consternada, muy angustiada, nuevamente con dolor en mi pecho, no sólo porque extraño a mi mamá, sino porque también estoy muy preocupada por nuestro país y la crisis que transitamos, que es peor que la pandemia".Buscando nuevamente una respuesta en la danza,En el mismo sentido, abundó: "La danza es una herramienta de conexión con nosotras mismas y con lo colectivo; y, como dice Caro Villa en la película, es una forma de resistencia. Y creo que hoy por hoy resistir, pero no resistir desde inmolarnos, sino hacerlo desde desde los lugares de placer que nos genera el encuentro con lo colectivo".