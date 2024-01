La reforma a la ley Micaela implica una "derogación de la ley", dijo Néstor García

Foto: Raúl Ferrari.

Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner

El papá de Micaela, Néstor García, advirtió este martes en la Cámara de Diputados que si se acepta la reforma a la Ley Micaela propuesta en el proyecto de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos es equivalente "a derogar la ley" que prevé la capitación obligatoria en materia de violencia de género para los tres poderes del Estado."Vengo a hablar de la modificación que se pretende hacer a la Ley Micaela, me parece que la modificación es como intentar derogar la ley. Violencia familiar no es lo mismo que violencia de género, porque se pretende hacer este reemplazo”, agregó.García expuso en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales sobre las modificaciones que propuso el Gobierno Nacional a la Ley Micaela que forma parte del proyecto de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos.La Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Néstor García también criticó que se quiera "capacitar a las personas que trabajan en las áreas de género, que son las que conocen de la temática".En ese sentido, señaló que "entendemos que todas las personas que integran los tres poderes del Estado, no importa el área en la que se desempeñan, ni su nivel, ni su jerarquía, tienen que capacitarse en esta ley”.