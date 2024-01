La UIA pidió bajar las alícuotas para los exportadores expresadas en la ley "Bases"

Diego Coatz, economista de la UIA, expresó el reclamo de esa entidad en una reunión de comisiones de la Cámara baja.

-denominado ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos-, de manera que las tasas no superen el 8 por ciento para potenciar el trabajo de las fábricas exportadoras.La posición de la UIA fue expuesta por el economista jefe y director Ejecutivo de la entidad fabirl, Diego Coatz,en el marco de la ronda de consultas a sectores, entidades y cámaras comprendidas en los 664 artículos que tienen el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ser tratado en el período de sesiones extraordinarias.En su exposición, Coatz dijo queevitando penalizar el agregado de valor y la salida exportadora".En ese sentido, el director ejecutivo de la entidad fabril señaló que "proponemos una transición hasta mitad de año de retenciones al 6 u 8% para no seguir perdiendo industrias exportadoras”.El directivo de la UIA enfatizó que "el aumento de los derechos de exportación no se conjuga con la promoción de exportaciones con valor agregado, que son las que generan las divisas genuinas que necesita Argentina".Recordó que "en el 2023 las exportaciones industriales totalizaron US$ 27.000 millones y representaron el 40% de las exportaciones totales".La entidad fabril advirtió que “5.000 empresas dejaron de exportar en la última década", tras lo cual subrayó que "el mercado interno los próximos meses va a ser menos dinámico y las exportaciones son claves para generar divisas”.Según estimaciones de la UIA, la presión fiscal por efecto de los nuevos derechos sobre las exportaciones de los bienes industriales y alimentos y bebidas, se incrementarían en promedio más de 11 puntos porcentuales.dirigida a los presidentes de la comisiones de Legislación General, Gabriel Bornoroni; de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert; y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.En el documento, la UIA señala que la suba de retenciones al sector industrial "presenta un sesgo anti exportador, aún más si tenemos en cuenta otras modificaciones que también impactan en la productividad manufacturera"la modificación del blend del 50/50 al 20/80 y el aumento del impuesto PAÍS del 7,5% al 17,5% afectan la competitividad del sector", destacó la entidad.Señaló que "junto a las medidas recientemente implementadas en materia cambiaria, el tipo de cambio para las exportaciones pasó de $650 a $714 (+9,8%) y el tipo de cambio de las importaciones aumentó de $376 a $940 (+149,8%)"."Dado que el sector industrial cuenta con un importante componente importado que no ingresa por admisión temporal, y además muchos sectores presentan costos locales en dólares, por lo tanto, el tipo de cambio real final resultante deja al descubierto una desprotección efectiva y desventaja comparativa con respecto a la competencia internacional con el impacto en exportaciones, producción y empleo", completó.