Boca quiere traer a préstamo a Luka Romero

Foto: Rubén Paratore.

El mediapunta argentinopodría llegar a préstamo por un año a, si el Milan de Italia, club dueño de su ficha, otorga el visto bueno para una cesión.En principio, el joven de 19 años habría otorgado el sí para integrarse al club de la Ribera, cuando estaba a punto de pasar al Como de la Serie B del fútbol peninsular.El juvenil, que adoptó desde temprano la ciudadanía argentina, debutó en el Mallorca español, donde hizo las divisiones formativas. Luego pasó a Lazio de Italia.Luka representó al seleccionado albiceleste Sub 15 en el Sudamericano de la categoría en la edición 2019. También participó del Mundial Sub 20, que se jugó en la Argentina, en donde el equipo del DT Javier Mascherano resultó eliminado en octavos de final (2023).En marzo de 2022, el atacante fue convocado por el DTpara el seleccionado argentino absoluto que disputó dos encuentros de eliminatorias ante Venezuela y Ecuador, de cara al Mundial de Qatar. Sin embargo, el pibe no vio minutos en ninguno de los dos cotejos.Después de jugar en Lazio, el jugador fue adquirido por Milan, donde arrancó jugando, pero en los últimos meses el entrenador Stéfano Pioli casi no le dio rodaje. Por ello, Romero recibió un llamado del catalán Cesc Fábregas, quien asesora al Como, para sumarse al club italiano que actúa en la Serie B.Ahora la dirigencia de Boca deberá iniciar la negociación con las autoridades de Milán para tratar de cerrar el pase del veloz y habilidoso mediapunta, que estaría interesado en jugar en el 'Xeneize' para estar cerca de "un eventual llamado al seleccionado argentino", según reflejó la prensa italiana.