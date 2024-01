Tras subsanar un error formal, el Gobierno busca revertir las cautelares contra el DNU

Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro / Foto: Eliana Obregón.

La Procuración del Tesoro de la Nación subsanó este martes losque habían sido detectados por la justicia en los escritos de los recursos extraordinarios y logró así enderezar el trámite en busca de llegar a la Corte Suprema, con el objetivo de, informaron fuentes judiciales.En el escrito del recurso extraordinario que los abogados del Gobierno habían presentado contra la cautelar lograda por la CGT, una de las letradas que representa al Estado Nacional no había acreditado correctamente su representación, por lo que el planteo era inválido por cuestiones formales Corregido el error, y por estar dentro del plazo habilitado para presentar un recurso extraordinario federal, la Procuración del Tesoro a cargo de Rodolfo Barra volvió a presentar el escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que yaUna vez completado el trámite,La sala de feria de la Cámara Nacional del Trabajo también dio traslado al recurso federal presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación en el expediente en el que la parte actora es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que días atrás también obtuvo una cautelar que suspendió el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei.Télam informó el lunes que en su recurso -en el marco del caso CGT- el Gobierno calificó de "hipotéticos" los perjuicios que ocasionaría a los trabajadores el capítulo laboral del DNU 70/23 de desregulación económica.Los abogados que representan al Estado Nacional también consideraron que"No se acreditaron ni mínimamente los perjuicios que ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales", sostuvieron los abogados que representan al Estado Nacional, encabezados por Rodolfo Barra.En esa presentación,sostuvo que "la sentencia (de la Cámara laboral) no tuvo en cuenta los graves efectos irreversibles que ocasiona a la población argentina, y que cobra especial relevancia en el contexto actual de emergencia. Como contracara, la beneficiaria de la precautoria no acreditó ni mínimamente los perjuicios que le ocasionaría la norma, sino que son hipotéticos y meramente conjeturales".