El gobernador de Jujuy le pidió "más diálogo" al oficialismo para tratar la Ley "Bases"

Sadir pidió debate sobre las medidas. /Foto: Edgardo Varela.

"Nuestros diputados, mas allá de estas particularidades que defendemos, van a acompañar la decisión del bloque", aseguró Sadir.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, le pidió este martes al Gobierno que tenga "más diálogo" en el tratamiento de la Ley "Bases" en el Congreso, una iniciativa con la que, pero,, dijo Sadir por CNN Radio.del proyecto de ley y que "hay una gran idea de contribuir", pese a que tenga "muchas otras" cuestiones que pretenden modificar."Estamos de acuerdo con muchísimas de las medidas y hay muchas otras que hay una cuestión de dialogar y corregir algunas cuestiones para que permitan viabilizar el proyecto", subrayó.En ese sentido, recordó que el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) propuso "dividir por temas" el proyecto de ley y así poder "tener algunas leyes ya aprobadas"."El tema es que hoy están muchos temas de distinta índole en el mismo paquete y obliga a que por algún tema o capítulo esté todo medio trabado. Hay una decisión y voluntad de buscar la salida, es lo mas importante", agregó.Sadir advirtió por los puntos de la Ley "Bases" (conocida como ómnibus) que modifican cuestiones de la actividad azucarera y la de biocombustibles, dos sectores "trascendentes e importantes" cuyos cambios se están "hablando en el bloque y con las autoridades del Gobierno".Queremos poner a consideración del bloque estos aspectos. Regionalmente cada uno tiene una cuestión en particular", apuntó, y subrayó que Jujuy tuvo "buen diálogo" con el ministro Del Interior, Guillermo Francos.El gobernador jujeño se refirió al viaje del presidente Javier Milei y otros funcionarios al Foro Económico Mundial de Davos, donde el mandatario mantendrá una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva."La preocupación que lleva el Presidente y el ministro de Economía, que tiene que ver con los vencimientos, con conseguir los dólares que necesita el país", indicó.Consultado por el proyecto del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de crear "una moneda propia" para su provincia"No tenemos una idea para nada de ese tipo. Ya se han manifestado algunos gobernadores de JxC. No es la idea. No estamos pensando en eso, pero cada provincia es autónoma y tiene su decisión".