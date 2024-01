Adorni calificó de "intrascendente" la presencia de la Policía Federal en medios públicos

Foto: Alfredo Luna

✖️ Con @Canal7SiPreBA @somostelam y @SiprebaRNA repudiamos la presencia policial frente a TV Pública, Télam y Radio Nacional.

Nos preocupa el clima de violencia que provocan estos hechos, su impacto en la libertad de expresión, en el derecho a la comunicación y en la democracia. pic.twitter.com/YaiPGUkef4 — SiPreBA - Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) January 15, 2024

Sorpresiva e inexplicable presencia de fuerzas de la policía federal en la puerta de @AgenciaTelam de Bolivar al 500. Llegaron hoy lunes alrededor de las 12:30 y aún permanecen 🤔 pic.twitter.com/GQFiw4uBmc — Bernarda Llorente (@bernardallorent) January 15, 2024

En el día de hoy y en representación del Bloque de Unión Por la Patria me reuní con la compañera Carla Gaudensi Secretaria General de FATPREN y el compañero Agustin Lecchi Secretario General de SIPREBA para expresarle nuestra preocupación y acompañamiento a los trabajadores de… pic.twitter.com/IiJDXjNDo4 — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) January 16, 2024

El vocero presidencial Manuel Adorni consideró este martes comola presencia de efectivos policiales frente a una de las sedes de la agencia nacional de noticias Télam y en la TV Pública y Radio Nacional."En principio, entiendo que fue una cuestión de que había una información de que podía haber algún episodio fuera del normal funcionamiento de la seguridad.Fue un episodio intrascendente", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa matinal en Casa Rosada.Por su parte, La secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi, calificó este martes como "un amedrentamiento" la presencia de efectivos policiales frente a una de las sede de la agencia nacional de noticias Télam y las de la TV Pública y Radio Nacional."Esto es un amedrentamiento.", sostuvo Gaudensi en declaraciones a FM La Patriada.Una presencia de fuerzas de la Policía Federal, con efectivos, motos y un furgón, se instaló este lunes frente a la puerta de la sede de la agencia nacional de noticias Télam situada en la calle Bolívar al 500, en el barrio porteño de San Telmo.La presencia de las fuerzas policiales fue rechazada por el-que también informó que hubo móviles policiales frente a las sedes de la TV Pública y Radio Nacional- y calificada comopor la presidenta en funciones del directorio de la agencia nacional de noticias,En el marco del discusiones que se llevan a cabo en el plenario de comisiones de la Cámara baja sobre el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP)pidió información sobre "la suerte de los trabajadores de Diputados TV, a raíz de la disminución de la planta" y planteó "rever esa medida respecto a las desvinculaciones y a las condiciones de trabajo", a la vez que manifestó su "Para Palazzo, esa situación "no ayuda en nada a tranquilizar a los trabajadores. Parecería que se querría amedrentar a los trabajadores de prensa que han visto azorados la presencia policial en esos medios".Según indicó el diputado desde su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), este martes mantuvo mantuvo una reunión en representación del bloque de Unión Por la Patria (UxP) con Gaudensi y el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi, para expresarles su "preocupación y acompañamiento a los trabajadores de Prensa"."Pretenden privatizar los medios públicos y para conseguirlo ayer dispusieron de móviles y presencia policial en la puerta de los mismos que el gobierno pretende privatizar.de medios públicos", sostuvo Palazzo.Y completó: "No es un DNU, no es un Proyecto de Ley, no es un plan de Gobierno. Es un Plan de Negocio, en cada artículo hay un negocio y cada capítulo tiene la letra de las corporaciones que van a ser beneficiadas por esos artículos".