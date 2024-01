"No hay un momento que perder" en la lucha contra el cambio climático, advierten los expertos

Jim Skea, presidente del IPCC / Foto: X @IPCC_CH

Today, #IPCC Chair @JimSkeaIPCC opened IPCC’s 60th Plenary Session.



“We bring to our member governments the most robust and latest scientific knowledge that can support #ClimateAction and lessen its impact on the health and well-being of our planet.”



👉 https://t.co/GOS7pt5N3d pic.twitter.com/JnePorn4cd — IPCC (@IPCC_CH) 16 de enero de 2024

"Utilizaremos la mejor ciencia disponible para entregar informes enfocados y relevantes para los tomadores de decisiones" Jim Skea

Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial / Foto: X @IPCC_CH

In her video address at the opening of #IPCC’s 60th Session, @WMO SG Celeste Saulo highlighted that knowledge from IPCC reports go hand in hand with WMO`s regular monitoring & reporting on the #StateofClimate.



Video 👉 https://t.co/Fl1SEmwNFD

Remarks 👉 https://t.co/0x30AsFgXE pic.twitter.com/jgKqH7KJ9i — IPCC (@IPCC_CH) January 16, 2024

Especialistas en cambio climático aseguraron que el aumento deen la actualidad y advirtieron que "no hay un momento que perder, las opciones para abordar el cambio climático que tenemos hoy a nuestra disposición no estarán disponibles mañana", al iniciarse hoy la 60ª sesión del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) en Estambul, Turquía, que se extenderá hasta el viernes.El presidente del IPCC,, inauguró el encuentro del organismo científico de Naciones Unidas que estudia el cambio climático y explicó que"Nuestros informes anteriores han hecho una contribución directa y reconocida a mejorar la conciencia climática global y apoyar la acción climática. Utilizaremos la mejor ciencia disponible para entregar informes enfocados y relevantes para los tomadores de decisiones", aseguró Skea en su discurso inaugural.El presidente del IPCC destacó que el impacto del cambio climático, destacó sobre la labor del organismo."En este nuevo ciclo podemos brindar a nuestros gobiernos miembros el conocimiento científico más sólido y más reciente que pueda respaldar la acción climática. El cambio climático es la amenaza más apremiante y genuinamente global", aseguró Skea."Para algunas delegaciones presentes en esta sala se trata de una cuestión existencial. No hay un momento que perder. Las opciones para abordar el cambio climático que tenemos hoy a nuestra disposición no estarán disponibles mañana", advirtió.Por su parte, la argentina, que tomó posesión del cargo de la secretaría general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) hace dos semanas, envió un video a la sesión, donde destacó que el IPCC produce "rigurosos datos científicos, con un fuerte foco en las cuestiones regionales y sociales del cambio climático"., sostuvo.Saulo afirmó que el IPCC "va de la mano" con el monitoreo y reporte que realiza la OMM acerca del clima, donde recientemente se anunció que 2023 fue el año más caluroso registrado "por un amplio margen" y 2024 "puede ser aún mas caluroso".En el video, la secretaria general de la OMM