Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba aumentarán impuestos pero "no por encima de la inflación". Foto: Archivo

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Foto: Prensa

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, afirmó este martes que junto con Santa Fe y Córdoba, las tres provincias de la Región Centro, trabajan para tener una política tributaria "lo más parecida posible", y aseguró queque "no serán por encima de la inflación, salvo en cuestiones puntuales"."Tenemos realidades parecidas y vamos a aunar esfuerzos para superar los problemas que compartimos, con políticas coincidentes, tanto en lo impositivo como en las paritarias", destacó el mandatario provincial.Llar, con el objetivo de "generar alivio fiscal", pero indicó que "el estado en el que se encontraron las finanzas obliga" a incrementar impuestos provinciales.El gobernador entrerriano calificó de "extremadamente delicada y difícil" la actualidad económica "de la Argentina y la provincia".Además, mencionó en conferencia de prensa que hubo decisiones del Gobierno nacional que "impactaron" en las finanzas provinciales y de la ciudadanía, como "el retiro de subsidios a la luz, gas y transporte, la prescripción de envío de fondos para obras, y otros cambios impositivos".Para ello aplicará "herramientas", dijo, aunque "son limitadas y no tienen la fuerza ni logran compensar totalmente las medidas nacionales"pero que "amortiguan en parte los efectos"., y remarcó que los aumentos tarifarios "no serán por encima de la inflación, salvo en algunas cuestiones puntuales""Buscamos cuidar el trabajo y la producción, esperando que la cosa mejore para reducir y generar un alivio fiscal", finalizó.