Dengue: científicos del Conicet lanzaron un biolarvicida para combatir criaderos

Un biolarvicida, creado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Ministerio de Salud de Tucumán, fue presentado en la provincia con el fin de eliminar los criaderos del mosquito que trasmite el dengue, el Aedes Aegipty, especialmente en lugares de difícil acceso y las autoridades y especialistas destacaron que se trata de una alternativa "amigable con el medio ambiente"., dijo el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruíz, al presentar el producto quefirmado entre el Conicet y la cartera sanitaria provincial.El funcionario destacó que "esta herramienta tiene acción en superficies grandes y difíciles de erradicar el vector, por lo que estamos muy contentos de tener nuevas estrategias contra el dengue".Por su parte, el director del CCT NOA-Sur Conicet,, explicó que el "biolarvicida consta de las esporas de una bacteria que producen una toxina que afecta el desarrollo de las larvas de los mosquitos, no solamente del Aedes aegypti, sino también de otros mosquitos e insectos".Añadió que esta herramienta "ayuda al control de las larvas, que es donde hay que actuar para poder cortar el ciclo de vida del mosquito" y aclaró que "es fundamental tomar otras medidas en forma conjunta como la eliminación de las fuentes donde se puedan criar los insectos"En ese sentido, señaló que el biolarvicidaEl producto "se aplica por fumigación, en gotas grandes y su duración depende de la espora de la bacteria, permanece ahí, pero no se tiene que lavar, depende también de las condiciones del tiempo y de que no haya muchas lluvias", indicó el especialista.Además, sostuvo queEn tanto, el director de proyectos del CCT NOA-Sur Conicet,, sostuvo que "es un desafío para nosotros que tomamos las principales problemáticas y trabaja articuladamente entre Tucumán, Santiago y Catamarca, con 23 unidades ejecutoras de todas las áreas científicas, para buscar alternativas y soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar los distintos inconvenientes que tiene la población".En cuanto al biolarvicida, destacó que "es una alternativa más a todo el trabajo mancomunado que se está haciendo desde el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Salud Pública, las comunas e intendencias y toda la comunidad desde sus hogares" e insistió en que "la prevención del mosquito que transmite el dengue es un trabajo en donde tiene que intervenir toda la población".Este producto es, concluyó el especialista.