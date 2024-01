La AFIP detectó más de 850 toneladas de granos en un centro de acopio irregular

En el operativo se habrían encontrado cerca de "100 toneladas de trigo y más de 750 toneladas de cebada las que fueron interdictadas" / Foto: Captura de TV

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reveló este martes que detectó más de 850 toneladas de granos en un centro de acopio clandestino en Tres Arroyos, mercadería cuyo valor equivale a 138.140.000 pesos.En el marco del control del organismo se advirtieron movimientos nocturnos en una planta de acopio no inscripta ante el fisco, sin actividades declaradas, indicó la AFIP por medio de un comunicado.En el operativo se habrían encontrado cerca de "100 toneladas de trigo y más de 750 toneladas de cebada las que fueron interdictadas".De acuerdo con la AFIP, "el centro de acopio operaba en forma clandestina, ya que no se encontraba inscripto en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA)".Con colaboración de la Policía Federal Argentina, "los agentes de la AFIP se presentaron en la planta de acopio: un hombre que se identificó como cuidador era la única persona presente y según adujo, el lugar no estaba en actividad, y había sido encargado de supervisarlo para evitar que fuera usurpado", precisaron.Además, señalaron queLa AFIP destacó que "el procedimiento representa un nuevo hito en la lucha contra la competencia desleal y una defensa de los productores agropecuarios genuinos que operan en cumplimiento de las normas".