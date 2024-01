Política

16-01-2024 12:27 - Brügge, de Hacemos Coalición Federal

"En nuestro bloque hay una posición mayoritaria que es por el rechazo al DNU"

Para el diputado cordobés, "no es momento ni la oportunidad como para discutir una ley ómnibus y un DNU de temáticas tan diversas con un trámite exprés". Respecto al Decreto del Ejecutivo, aseguró que "No se nos permite analizar parte por parte, para ver cuáles son los temas urgentes y cuáles no lo son".