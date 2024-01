Milei se reunirá en Davos con David Cameron y será recibido por Giorgia Meloni en Italia

Adorni confirma que Milei se reunirá en Davos con David Cameron y será recibido por Giorgia Meloni VER VIDEO

"Las declaraciones del dictador Maduro son solo eso. Si hacemos todo lo contrario de lo que diga Maduro es porque estamos haciendo las cosas bien" Manuel Adorni

"Un hecho intrascendente"

Sobre los crímenes en González Catán

El presidentese reunirá este miércoles, con motivo de su participación en el Foro Económico Mundial de la localidad suiza de, con el canciller británico,, mientras que en febrero será recibido en Italia por la primera ministra Giorgia Meloni, confirmó el vocero presidencial, ManuelEn su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, Adorni ratificó, además, que Milei mantendrá en Davos un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),, quien antes dialogará con el ministro de Economía,, y el jefe de Gabinete,"Se acaba de confirmar que el Presidente tendrá mañana (por el miércoles) una reunión bilateral con el secretario de Estado británico (canciller) David Cameron", que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2016, expresó Adorni.El vocero indicó que la realización del encuentro de Milei con Cameron en Suiza se había confirmado pocos minutos antes de comenzar la rueda de prensa, por lo que no dio detalles acerca de "si va a ser con una agenda determinada o abierta", dijo.En ese sentido, Adorni informó quey expresó queConsultado acerca de la, Adorni dijo que al Gobierno le "llama mucho la atención" y no encuentra "una explicación razonable del porqué del paro", que durará 12 horas e incluirá una marcha al Congreso."No nos terminan de explicar bien cuál es la razón del paro. Estamos hablando de un sinsentido. No entendemos bien qué es lo que pretenden cuando estamos discutiendo los pormenores" del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y del DNU 70/23 en el Congreso Nacional", analizó el vocero presidencial.En relación al debate del proyecto de Ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que por segunda semana consecutiva se lleva a cabo en un plenario de tres comisiones en la Cámara de Diputados, Adorni opinó que"Se necesita que, efectivamente, se apruebe para que las consecuencias de lo que estamos viviendo no sean peores", sostuvo.Adorni, en tanto,, quien en su discurso anual ante la Asamblea Nacional (Parlamento) del país caribeño calificó a Milei como "un error en la historia" por las políticas liberales impulsadas por su administración "En principio, las declaraciones del dictador Maduro son solo eso. Si hacemos todo lo contrario de lo que diga Maduro es porque estamos haciendo las cosas bien", indicó.El vocero presidencial también consideró "un hecho intrascendente" la presencia de efectivos policiales el lunes frente a una de las sedes de la agencia nacional de noticias Télam y en la TV Pública y Radio Nacional "Había una información de que podía haber algún episodio fuera del normal funcionamiento de la seguridad. Fue un patrullero que verificó que no había ninguna anormalidad. Fue un episodio intrascendente", contestó Adorni ante una consulta.situada en la calle Bolívar al 500, en el barrio porteño de San Telmo.Y respecto a los crímenes en González Catán, con cinco muertos y más de diez heridos , en medio de una transacción ilegal de terrenos usurpados, dijo que"Hasta que eso no ocurra es un tema de la provincia de Buenos Aires. Una balacera en espacios ocupados ilegalmente es un hecho anormal que tiene que atenderlo la provincia de Buenos Aires", insistió Adorni.