Agricultura distribuyó el cupo anual de exportación de carne a Estados Unidos

Argentina retornó al mercado americano de carnes en 2018, y desde 2020 la cuota arancelaria se utiliza en su totalidad

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso la distribución de 19.388,384 toneladas de carne vacuna que será exportada a Estados Unidos en el curso de este año, sobre un cupo total de 20.000 toneladas con arancel preferencial asignado por el Departamento de Agricultura estadounidense.La asignación, que sigue parámetros similares a los de la denominada “Cuota Hilton” con los países de la Unión Europea (UE), quedó establecida en la resolución 10/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial.Según datos del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) de noviembre último,con 21.672.472 toneladas, un 3,5% del total del volumen exportado, por detrás de China (que representa el 77,8%), Israel (5,5%) y Alemania (3,6%).Las exportaciones a Estados Unidos tuvieron una suba del 17,5% anual respecto de noviembre de 2022 y totalizaron un monto de US$ 116.594.139 millones, a razón de US$ 5.380 por tonelada.Los envíos al exterior, tomando todos los destinos, tuvieron en noviembre una suba de 5,8% anual (de 578.218.173 toneladas a 611.702.457 toneladas), equivalentes a un ascenso de 33.484.284 toneladas.No obstante,a US$ 2.500.790.038.En promedio, las exportaciones a Estados Unidos en 2023 promediaron un ingreso de US$ 7.000 (cortes enfriados) y US$ 5.000 (cortes congelados) por tonelada exportada.En cuanto al cupo de exportación de este año, el saldo de 611.616 toneladas que no fueron asignadas pasarán a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad, una menor cantidad que el año pasado cuando se habían asignado en dicho fondo 1.616,164 toneladas.El proceso de inscripción para los frigoríficos interesados de la cuota fue abierto el 5 de diciembre último, y su plazo de inscripción finalizó el 20 de ese mes.Agricultura precisó en la resolución que se inscribieron 48 postulantes para obtener una licencia de exportación al igual que en 2022 y 2021 divididos según las categorías Industria (25 postulantes), Proyectos Conjuntos (17) y Postulantes Nuevos (6) de ambas categorías, y que hubo que tomar determinaciones con algunos interesados por no cumplir con los requisitos establecidos.A la última categoría de nuevos postulantes se le asignó 180 toneladas.En la asignación del cupo, se desestimaron las presentaciones de Aimar Carnes por no contar con ningún frigorífico con las habilitaciones sanitarias correspondientes otorgadas por el Senasa para producir y exportar carnes a Estados Unidos, y la de Catter Meat por no contar con habilitación vigente.Del mismo modo, se rechazó la solicitud de Frigorífico Maneca por incumplir con la totalidad de su cuota asignada para el año pasado y, por ende, no podrá participar ni en este cupo ni en el de 2025.Se determinó también que los proyectos de Frigorífico Alberdi y Carnes Pampeanas deben conformar un único cupo por tener ambas firmas el mismo paquete accionario.Por último, la resolución indica que la distribución efectuada "no garantiza la emisión de los respectivos Certificados de Exportación a favor de los adjudicatarios, los que sólo podrán expedirse previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente".La Secretaría de Agricultura recordó que, dentro del proceso de armonización de los sistemas de gestión de cuotas arancelarias decidido en conjunto con los demás países socios del Mercosur,, medidos por el valor FOB de sus ventas, entendido como el precio de la mercancía más su empaquetado, etiquetado, gastos de Aduana, seguro de transporte y carga.Argentina retornó al mercado americano de carnes en 2018, y desde 2020 la cuota arancelaria se utiliza en su totalidad.