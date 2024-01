“Todos vamos a tener que ceder un poco”, afirmó Banfi sobre el debate de la ley "Bases"

Karina Banfi, diputada de la UCR, dijo que todos los sectores deben ceder. Foto: X

La diputada nacional Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) reclamó al Gobierno que deje de lado posturas “intransigentes” y afirmó que “todos vamos a tener que ceder un poco” para que pueda aprobarse la ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", que se debate en el Parlamento., afirmó la legisladora radical al hablar con CNN Radio.La diputada por la provincia de Buenos Aires afirmó que es necesario “lograr una mayoría” para que la ley tenga media sanción en Diputados y agregó que si el Ejecutivo no acepta los cambios de la oposición “entonces nunca va a salir nada”., expresó Banfi sobre la ley “Bases” que se debate en la Cámara Baja, y afirmó que no cree que se logre un dictamen para tratarla en el recinto esta semana.Argumentó que desde la oposición están “viendo las cosas urgentes que podemos acompañar y cuáles son aquellas que debemos tener un tiempo más para asimilar su impacto en la sociedad”.Según la diputada radical, “hay una oposición tira piedras como el kirchnerismo que no votará nada, pero nosotros consideramos que la oposición necesita ser una oposición constructiva”.También señaló que desde la UCR buscarán en el debate de esta ley proteger “a los más vulnerables y a los jubilados, a quienes comen salteado y al 60 por ciento de pobres”.Banfi se mostró confiada en que pueda avanzarse con la ley en Diputados “antes de fin de mes”, pero descartó que el dictamen se firme “en los próximos días”.“Quedan dos semanas más y el Gobierno tiene que ser consciente de cuál es la situación y poder buscar una mayoría, no tiene sentido que haya dos dictámenes, tienen que construir una mayoría y con ese dictamen ir al recinto”, sintetizó Banfi.