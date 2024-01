Disminuyó el consumo de tabaco pero "la realidad es muy desigual", según OMS

Foto: Osvaldo Fanton

El consumo de tabaco a nivel global disminuyó nuevamente, aunque todavía no alcanza la reducción del 30% que es el objetivo para 2030, y además las realidades son muy desiguales entre los países e incluso en seis de ellos se encuentra en constante incremento, según un(OMS)."Para 2022, la. Pero el progreso es desigual entre países y regiones del mundo, y se necesitan más esfuerzos para lograr el objetivo general objetivo de reducción del 30%", indicó el documento publicado este martes por el organismo que releva la prevalencia del consumo de tabaco haciendo un recorrido entre 2000 y proyectando hacia 2030.El organismo recordó que en el 2000, una de cada tres personas adultas fumaba, en tanto que hoy ese cifra descendió a una de cada cinco.Actualmente, la, con un 26,5%, y le sigue muy cerca la Región de Europa con un 25,3%.El informe muestra que, con una prevalencia de poco más del 23%."Las tasas de consumo de tabaco entre las mujeres en la región europea de la OMS son más del doble del promedio mundial y se están reduciendo mucho más lentamente que en todas las demás regiones", indicaron.Si bien las cifras disminuyeron constantemente a lo largo de los años, a este ritmo no se alcanzará el objetivo global voluntario de una reducción del 30% con respecto de 2010: "Sólo 56 países en todo el mundo llegarán este objetivo, cuatro países menos que el último informe de 2021", señalaron.La prevalencia del consumo de tabaco cambió poco desde 2010 en algunos países, mientras que seis países siguen viendo un aumento en elOtro punto de preocupación que destaca el documento es que en la mayoría de las encuestas nacionales se muestra sistemáticamente que los niños de entre 13 y 15 años consumen tabaco y productos con nicotina."En los últimos años se han logrado buenos avances en el control del tabaco, pero no hay tiempo para la autocomplacencia. Estoy asombrado de hasta dónde llegará la industria tabacalera para obtener ganancias a expensas de innumerables vidas. Vemos que en el momento en que un gobierno cree que ha ganado la lucha contra el tabaco, la industria tabacalera aprovecha la oportunidad para manipular las políticas sanitarias y vender sus productos mortales", señaló, en un comunicado difundido por el organismo.El febrero, los países se reunirán en Panamá para la décima sesión de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), donde la industria tabacalera intentará influir en las políticas de salud globales ofreciendo incentivos financiero e interfiriendo con los derechos de los países. para proteger la salud de sus poblaciones."Fortalecer el CMCT de la OMS es una prioridad de salud global descrita en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OMS está dispuesta a apoyar a los países en la defensa de medidas de control del tabaco basadas en evidencia frente a la interferencia de la industria", concluyó el documento.