La historia de los refranes: "Chocolate por la noticia"

Los uruguayos de Chocolate VER VIDEO

Cuentan las buenas lenguas que… ¡Sí, sí, parece que en los tiempos coloniales el mensajero que traía una buena nueva era premiado con una taza de chocolate por las familias acomodadas, de ahí viene el dicho!... ¿Y al que aparecía con una mala noticia, qué le darían, una paliza?... Y otra pregunta sin respuesta: dado que el chocolate era tan rico, codiciado, y al alcance de pocos, ¿no aparecerían portadores de buenas nuevas… falsas, con tal de ligarse una tacita? … ¡Y sí! ¿Por qué no? ¿O no somos capaces de todo y más?...para indicar que tal o cual “novedad”, ya había sido informada antes… “Primicia exclusiva. Una pareja en llamas: Fulano y Mengana se confesaron practicantes del poliamor”… ¡Ma qué noticia exclusiva si ya lo dijeron ayer en tres canales!... ¡Y sí, la intimidad ya no es lo que era!Tampoco la verdad y la mentira, lamentablemente; ambas quedaron mezcladas en el barro de la posverdad, que tanto nos ha ensuciado el alma. El diccionario no se equivoca al definirla: “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”…¿Vieron? Una joyita falsa, pero cuánto ha envilecido a la humanidad. A tal punto que mucho tilingaje interpreta el término posverdad como un avance, un progreso, tipo “la verdad ya fue”… Hoy se las llama “fake news”; quedará más fino y suavizado en inglés, pero la traducción es “noticias falsas”, un bochorno, no nos engañemos…. Sin quitarle valía a mentirosos y difamadores de otros rubros, ellos son los principales agentes trasmisores de posverdad. ¿Motivos? Y, por dinero, o por cobardía, o por dinero, o por algún compromiso, o por dinero… ¡Uy me cayó este sobre encima, ¿es de alguno de ustedes?...Para terminar, bailemos con esta banda uruguaya llamada ¡Chocolate!, noticia posta eh… ¡Adelante botijas, métanle nomás!