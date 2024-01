El calendario electoral internacional de 2024

Por orden cronológico, las siguientes son las elecciones más relevantes a llevarse a cabo durante el año 2024:



Domingo 4 de febrero

EL SALVADOR

Presidenciales y legislativas

Bukele buscará la reelección en El Salvador

Miércoles 14 de febrero

INDONESIA

Presidenciales y legislativas

El actual ministro de Defensa, Prabowo Subianto, va por la presidencia con su partido Gerindra

Viernes 15 al domingo 17 de marzo

RUSIA

Presidenciales

Putin va en búsqueda de otro mandato hasta el 20230

Domingo 5 de mayo

PANAMÁ

Presidenciales y legislativas

Tras los escándalos, Ricardo Martinelli vuelve a buscar la Presidencia. Foto: AFP

Domingo 19 de mayo

REPÚBLICA DOMINICANA

Presidenciales y legislativas

Abinader va por la reelección. Foto: AFP

Mayo, fecha a determinar

SUDÁFRICA

Parlamentarias

Cyril Ramaphosa, actual presidente sudafricano

Mayo, fecha a determinar

INDIA

Parlamentarias

La mayor democracia del mundo renueva su Parlamento

Domingo 2 de junio

MÉXICO

Presidenciales y legislativas

Xochitl Galvez es la principal candidata opositora. Foto AFP

Jueves 6 al domingo 9 de junio

UNIÓN EUROPEA

Parlamentarias

Los ciudadanos de 27 estados renovarán la Eurocámara. Foto: AFP

Domingo 27 de octubre

URUGUAY

Presidenciales y legislativas

Los uruguayos renuevan su Congreso y la Presidencia

Martes 5 de noviembre

ESTADOS UNIDOS

Presidenciales y legislativas

Trump quiere volver a la Presidencia. Foto: AFP

Diciembre, fecha a determinar

ARGELIA

Presidenciales

Los argelino elegirán jefe de Estado. Foto: AFP

Los salvadoreños votarán conjuntamente jefe de Estado y a la totalidad de los 60 miembros de su Asamblea Legislativa. El actual mandatario, Nayib Bukele, quien asumió en 2019 e hizo de la seguridad ciudadana su principal objetivo va por la reelección y otro lustro en el poder con su partido Nuevas Ideas. Por la oposición se destacan el empresario Joel Sánchez del partido conservador Alianza Conservadora Nacional (ARENA) y el diputado Manuel Flores del progresista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).Tras una década de Joko Widodo en la Presidencia, los habitantes del estado-archipiélago más grande del mundo podrán optar entre Ganjar Pranowo, exgobernador de Java y candidato del oficialista Partido Democrático Indonesio en Lucha (PDI-P); Prabowo Subianto, actual ministro de Defensa y candidato del partido Gerindra en la coalición Indonesia Avanza; y Anies Baswedan, exgobernador de Jakarta y candidato de la coalición Cambia. En la misma fecha, se renueva la Cámara de Representantes de 580 miembros.Durante tres jornadas los ciudadanos de la Federación Rusa eligen a su mandatario por los próximos 6 años. El actual jefe de Estado, Vladimir Putin, buscará seguir en el poder como en los últimos 25 años donde alternó entre presidente y primer ministro del país euroasiático, apoyado por el partido oficialista Rusia Unida en el Frente Popular de Toda Rusia. Por la oposición se destacan: el diputado Nikolái Kharitonov del histórico Partido Comunista, el líder del Partido Liberal Demócrata Leonid Slutsky y el vicepresidente de la Duma, Vladislav Davankov, del partido Gente Nueva.Los panameños elegirán en la misma fecha al nuevo mandatario y los 71 diputados de la Asamblea Nacional. Entre los principales candidatos se destacan: el polémico expresidente 2009-14, Ricardo Martinelli, quien goza de alta popularidad a pesar de haber pasado por la cárcel tras su mandato y va por el partido Realizando Metas (RM) en la Alianza para Salvar a Panamá; el actual vicepresidente de la Nación, José Gabriel Carrizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); el expresidente 2004-09, Martín Torrijos del Partido Popular; y el exministro Rómulo Roux de Cambio Democrático.Este país caribeño se renueva la Presidencia, 190 miembros de la Cámara de Diputados y 32 senadores. El actual mandatario, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) irá por otros cuatro años al frente del Gobierno; entre su principales rivales se destacan el expresidente (1996-2000 y 2004-12), Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo; y el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Democrática (PLD).En este importante país africano y socio fundador de los BRICS, los ciudadanos podrán renovar a los 400 miembros de la Asamblea Nacional, donde luego se definirá al Presidente de la Nación. Por el oficialista Congreso Nacional Africano (ANC) se presenta nuevamente el actual mandatario Cyril Ramaphosa; el parlamentario, John Steenhuisenel, se presenta por el principal partido de oposición Alianza Democrática (DA); y Julius Malema va por Luchadores por la Libertad Económica (EFF).En la mayor democracia del planeta se definirán en varias jornadas de votación a los 543 miembros del Parlamento (Lok Sabha). El actual primer ministro Narenda Modri cumple una década en el poder y busca dejar el bastón de mando a Jagat Prakash Nadda, exministro y líder del oficialista Partido Popular Indio (BJP) en la Alianza Democrática Nacional. Por la oposición se presenta el parlamentario, Rahul Rajiv Gandhi, del Congreso Nacional Indio (INC) en la Alianza Progresista Unida.Tras el sexsenio de Andrés López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscará mantenerse en el poder y en esta ocasión postula a Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de Ciudad de México encabezando la alianza Sigamos Haciendo Historia. Por la oposición la principal candidata es Xóchitl Gálvez, ex senadora y exalcaldesa que encabeza la coalición Fuerza y Corazón por México conformada por las fuerzas políticas: Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).En los 27 países de la Unión se elegirán proporcionalmente las 705 bancas de la Eurocámara. Este organismo legislativo será el responsable de votar al presidente de la Comisión Europea, que haya propuesto el Consejo Europeo en función de los resultados electrorales. Los principales bloque políticos son: el Partido Popular Europeo, la Alianza de Alianza Progresista de Socialsitas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa (ex ALDE), los nacionalistas de Identidad Democrática, Los Verdes, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y el Grupo Confederal de Izquierda Europea.En la Banda Oriental se elegirá jefe de Estado por el próximo lustro, 99 miembros de la Cámara de Diputados y a los 30 miembros del Senado. Todavía sin definición de candidatos que surgirán de elecciones primarias, la principal fuerza política de oposición es el progresista Frente Amplio, que intentará volver al poder tras el gobierno de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, quien lideró el Ejecutivo en coalción con el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero como en Uruguay no hay reelección presidencial, no podrá presentarse a un nuevo período consecutivo.Inmersó en el largo proceso de elecciones primarias por estado, los partidos políticos tradicionales Demócrata y Republicano definen a sus candidatos; en el Partido Demócrata anunció su candidatura a la reelección Joe Biden, también están el congresista Dean Phillips y la escritora Marianne Willianson; en el Partido Republicano se destaca por tercera vez consecutiva Donald Trump, expresidente 2017-21 que busca volver a la Casa Blanca, también se destacan las candidaturas del gobernador de Florida Ron DeSantis y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Por Fuera de los partidos tradicionales se destaca Robert F. Kennedy Jr. que se postula como independiente. En la misma fecha, se eligen 435 miembros de la Cámara de Representantes y 34 Senadores.