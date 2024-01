Cómo distinguir entre un cuerpo cansado y un cuerpo estresado

Entre el estrés, el cansancio y la fatiga. Ilustración Osvaldo Révora

La fatiga puede ser una respuesta normal al esfuerzo físico, al estrés emocional o a la falta de sueño



Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.

El estrés puede causar cansancio y fatiga. La respuesta de lucha y huida consume toda la energía del organismo y esto puede provocar una sensación de fatiga y agotamiento. Si, el organismo libera la hormona de forma continua, lo que puede provocar una sensación de fatiga y agotamiento .La fatiga puede ser una respuesta normal e importante al esfuerzo físico para mover el cuerpo "como siempre", pero el cuerpo se siente pesado y los mínimos esfuerzos se sienten hazañas.El estrés produce cansancio. Cansancio por estres.Cuando se libera esta hormonaCuando el estado de ansiedad pasa el cuerpo vuelve a su estado normalPero si vive siempre bajo condiciones de estrés, el organismo libera la hormona de forma continua provocando una sensación de cansancio permanente. Proponerse metas adecuadas a sus tiempos y a sus posibilidades. (Me pregunto si esto es posible en cualquier circunstancia).En mi trabajo como terapeuta corporal, ambos son cuerpo que presentan tono bajo, y en consecuencia cuerpos pesados.Suelo distinguir cansancio de estres por otros datos referidos a la intención de movimiento y a la actitud que se presenta ante algunas acciones.doy un ejemplo sencillo para diferenciar cansancio de estres:Una persona está sentada en una silla y tocan el timbre. La persona cansada se dice: "Tengo que atender, pero remolonea en la silla unos minutos antes de cumplir esa acción". La persona estresada tiene que emprender un debate mayor, un combate con su voluntad. Se dirá "Que vaya otro", sabiendo o no queriendo saber que es la única persona que está en la casa.s, y seguramente investigará otras cuestiones que no son sólo las clínicas. Es importante detectar el ambiente de trabajo de la persona a diagnosticar, duelos que atraviesa, emociones dañinas.Desde la Eutonia trabajamos cambios de tono, aligeramos el peso tónico del alumno y, ejercitaciones para un cambio en la tonicidad que despeje su cansancioIncluso en mi caso agrego el psicodrama y trabajo las posibles identificaciones que pueda tener la persona que me consulta por su estrés o cansancio crónico dado el ambiente familiar, laboral y otros.