Bregman cuestionó a los dialoguistas por "ayudar al Gobierno y perjudicar a la población"

Foto: Eliana Obregón

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó a aquellos diputados de la oposición "dialoguistas" por "querer ayudar al Gobierno y perjudicar a la población", ante el tratamiento en comisión de la"El oficialismo no es flexible ni tiene negociación de nada, hay que ver si pueden poner todos los puntos de la ley, si les dan los votos o no. Por eso es tan importante lo que hacen sectores de la oposición que dicen que son dialoguistas, que no quieren perjudicar al Gobierno pero ¿para qué los votaron? ¿Para ayudar al Gobierno y perjudicar a la población?", cuestionó Bregman en declaraciones a la prensa frente al Congreso.La diputada insistió en "dejar de extorsionar a la población" y señaló que la ley 'Bases' que se trata en un plenario de comisiones desde la semana pasada "perjudica a todos los sectores de la sociedad menos a los más ricos"., enfatizó la excandidata presidencial.Bregman valoró que participen del tratamiento en comisión representantes de distintos sectores "sumamente afectados por esta norma" y que, en el caso de su bloque, se cederá la palabra a referentes del colectivo "Unidos por la Cultura", de sectores de salud mental y del movimiento de mujeres."La jornada de hoy es muy importante y va a hacer sentir que no queda sector sin afectar", dijo la diputada y remarcó que es "fundamental que todos esos sectores estén presentes el 24 de enero" en el paro general convocado por las centrales sindicales "para frenar el ajuste del Gobierno".Consultada por las declaraciones de Javier Milei acerca de que si no avanza la norma "la culpa es del Congreso", Bregman opinó que se trata de "un tipo de extorsión de poco alcance" y que su espacio siempre se opuso a "planes de ajuste y a los acuerdos con el FMI"."Nadie puede creer eso porque acá estamos discutiendo, haciendo lo que nos corresponde, que es debatir las leyes desastrosas que mandaron escritas por (Federico) Sturzenegger, donde no tienen la mínima consideración ni siquiera de forma porque son inconstitucionales, violan toda la legislación vigente y los tratados internacionales que suscribió nuestro país ¿Entonces es culpa nuestra?", argumentó la legisladora.Y recordó que "el desastre económico es por la política que están llevando adelante y se lo dije en el debate presidencial a Milei, si vuelve a aplicar las políticas de (exministro José) Martínez de Hoz y del menemismo que no espere que el resultado sea distinto".