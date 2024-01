De Loredo y Torres le insistieron a Milei que "denuncie e investigue" la acusación de "coimas"

Foto: Laura Lescano

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, rechazaron este domingo los dichos "peligrosos y profundamente irrespetuosos" del presidente Javier Milei sobre las presuntas "coimas" que recibirían algunos legisladores para rechazar el DNU y la Ley "Bases", e instaron a que "proceda a denunciarlas e investigar".

En un extenso texto en su cuenta de X, De Loredo expresó que "las declaraciones del presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento, que pese a los sistemáticos agravios, nos encuentran en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos" a sectores de la sociedad como los jubilados.

El mes pasado, Milei acusó a legisladores de la oposición de recibir coimas para rechazar el DNU y la Ley "Bases". Respecto de esas acusaciones, el titular del bloque radical consideró que el presidente debería "proceder a denunciarlas e investigar" y aclaró que como legisladores "no vamos a aceptar ningún tipo de extorsión" y en todo caso "en el texto de la ley" se expresarán las modificaciones que consideren necesarias para abordar la situación económica actual.

Por su parte, Torres adhirió a las declaraciones del diputado cordobés y consideró "peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la ley ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU". Y puntualizó que "si el Presidente tiene conocimiento de que existen coimas, debe proceder a denunciarlas e investigar", exhortó el gobernador del PRO y remarcó que "respetamos la decisión del pueblo y estamos comprometidos con la gobernabilidad" pero consideró que "la agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema".

La semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, varios miembros del gabinete libertario asistieron para dar explicaciones y responder preguntas sobre varios puntos de la llamada ley ómnibus.

En tanto, el ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó que si la ley "Bases" no es aprobada por el Congreso "sería una muy mala noticia" y que eso determinaría la instrumentación de "medidas más duras", en una conferencia de presa para la presentación del acuerdo con el FMI.

En ese sentido, De Loredo en su mensaje recordó que durante la campaña electoral el presidente Milei "fue determinante en decir que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo" por lo tanto "resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria", enfatizó.