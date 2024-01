Francisco sostuvo que no piensa renunciar "por el momento"

El Papa Francisco habló de la posibilidad o no de su renuncia al pontiificado / Foto: AFP.

El papa Francisco afirmó este domingo que "por el momento" no piensa renunciar y aseveró que la dimisión "es una posibilidad abierta" para todos los pontífices.sostuvo el pontífice argentino, de 87 años, en una entrevista en la televisión italiana.Según el pontífice, la renunciacomo hizo su predecesor Benedicto XVI en 2013., enfatizó Jorge Bergoglio en declaraciones al programa Che Tempo che Fa.En la entrevista, el Papa se refirió también a los conflictos abiertos en el mundo y sostuvo quede la humanidad, dijo el Papa, aunque destacó que exista esperanza., indicó sobre el conflicto bélico entre Israel y el grupo Hamas iniciado en una nueva fase el 7 de octubre., desarrolló luego el Papa.En términos generales,, enfatizó.Al referirse a otro conflicto abierto, la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero de 2022, recordó que, lamentó y resaltó que, analizó antes de sostener queA nivel eclesiástico, el Papa defendió su llamado a una Iglesia "para todos"., desarrolló.Al ser consultado sobre la reciente decisión de un organismo vaticano de avalar las bendiciones a parejas irregulares, incluidas las del mismo sexo, el Papa defendió la declaración y planteó frente a las críticas al documento que "cuando no se aceptan las decisiones, en su mayoría, es porque no se conocen"., explicó en esa dirección., recordó luego Bergoglio.Además, en términos de la Curia y de su pontificado, afirmó que, planteó.