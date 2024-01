Beltrán convirtió para Fiorentina en el empate ante Udinese por la Serie A

Lucas Beltrán convirtió un gol para Fiorentina (X@acffiorentina).

Resumen de la 20ma. fecha

El delantero argentino Lucas Beltrán convirtió este domingo en el empate de Fiorentina por 2 a 2 ante Udinese, en la continuidad de la 20ma fecha de la Serie A., que perdía en el estadio Artemio Franchi desde los 10 minutos del primer tiempo, por el tanto del esloveno Sandi Lovric.Pero el local no pudo aprovechar el envión anímico que le dio la igualdad y, pese a que contó con chances para pasar al frente, fue Udinese el que volvió a lastimar a los 28 minutos, esta vez con el francés Florian Thauvin. Sin embargo, cuando la visita ya acariciaba la victoria, el angoleño M'Bala Nzola marcó el 2-2 definitivo., que ya acumula cuatro por Serie A y dos por la Conference League. Además, el cordobés, de 22 años, marcó tres goles en los últimos seis partidos que disputó.Con el empate, Fiorentina, que también tuvo de titular al defensor Lucas Martínez Quarta, quedó cuarto en el campeonato y hoy se ubica en la última colocación entre los puestos de ingreso a la Champions League. El mediocampista Gino Infantino (ex Rosario Central) estuvo en el banco pero no ingresó., mientras que el mediocampista Martín Payero y el defensor Lautaro Giannetti fueron suplentes y no ingresaron.En uno de los partidos de la fecha,por 3 a 1, de visitante.El volante campeón del mundo en Qatar 2022 marcó, de penal, el descuento parcial para el equipo dirigido por José Mourinho, que no pudo contar con el lesionado Paulo Dybala.Los franceses Yacine Adli (11 m. PT), Olivier Giroud (11 m. ST) y Theo Hernández (39 m. ST) marcaron para Milan, que tuvo al argentino Luka Romero en el banco.Con la victoria, el conjunto 'rossonero' se acercó al escolta Juventus, que este martes enfrentará a Sassuolo.Sábado: Genoa 0 - Torino 0; Nápoli 2 - Salernitana 1; Hellas Verona 2 - Empoli 1 y Monza 1 - Inter 5.Domingo: Lazio 1 - Lecce 0; Cagliari 2 - Bologna 1; Fiorentina 2 - Udinese 2 y Milan 3 -Roma 1Lunes: Atalanta-Frosinone (16:45, Star+).Martes: Juventus-Sassuolo (16:45, ESPN y Star+).Inter 51 puntos; Juventus 46; Milan 42; Fiorentina 34; Lazio 33; Bologna 32; Nápoli 31; Atalanta 30; Roma 29; Torino 28; Monza 25; Genoa 22; Lecce 21; Sassuolo y Frosinone 19; Udinese y Cagliari 18; Hellas Verona 17; Empoli 13 y Salernitana 12.