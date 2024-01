Real Madrid exhibió una superioridad absoluta ante Barcelona, lo goleó y ganó la Supercopa española

Xavi es ratificado en el cargo pese a dura derrota ante Real Madrid

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, fue ratificado en el cargo, a pesar de la dura derrota 1-4 ante Real Madrid, en Arabia Saudita, por la final de la Supercopa de España de fútbol.



Así, el director deportivo de la entidad catalana, el brasileño Deco, rechazó de plano la posibilidad de que el director técnico sea eyectado de su puesto, tras la caída en el clásico.



“El Míster (Xavi) sigue con la confianza del presidente (Joan Laporta) y la dirección deportiva”, expresó el exjugador del club, que hoy ocupa una función dirigencial.



“La pregunta de su salida no tiene ningún sentido. Esta derrota no cambia nada”, insitió el brasileño nacionalizado portugués, en declaraciones a la señal Movistar+.



Deco admitió que “no hay capacidad para fichar ahora y esa es la realidad” entregando una de las posibles razones de que el equipo no pueda otorgar el salto de calidad pretendido.



El propio Xavi, en tanto, se mostró apesadumbrado por la dura caída, pero también pidió “reponerse y a pensar en los títulos que nos quedan”.



“Hay decepción, tristeza. En el fútbol nos toca la cara amarga. Teníamos muchas esperanzas, pero nos ha salido el peor partido de todos”, reconoció.



“No hemos estado cómodos en ningún momento, sí que hemos dominado y las que hemos generado no han ido para dentro. El Madrid nos ha hecho daño a la contra, no hemos parado sus transiciones. Nos toca vivir la cara amarga del fútbol”, analizó el DT.



Xavi sostuvo que “se vendrán días duros, de aguantar mucha crítica, pero hay que aceptarla”, manifestó Xavi, con miras al partido de Copa del Rey del jueves ante Unionistas de Salamanca.