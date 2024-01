Lula y Peña se encuentran para discutir el acuerdo por Itaipú

Itaipú es la represa más grande del mundo.

Las tarifas eléctricas

Peña y Lula, en un encuentro anterior.

Otros temas en agenda

, respectivamente, se reunirán este lunes, la mayor del mundo, obras de infraestructura en común y la marcha del Mercosur.donde asistió a los actos de asunción del nuevo presidente de ese país centroamericano, Bernardo Arévalo., aunque con escasos detalles de lo que será analizado.Se sabe, sí, que junto a Peña estarán el canciller Rubén Ramírez; la jefa de Gabinete, Lea Giménez; los ministros de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y de Industria y Comercio, Javier Giménez; y el director general paraguayo de la Itaipú, Justo Zacarías.Del lado brasileño estarán junto a Lula el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira; el embajador de Brasil en Paraguay, José A. Marcondes; el secretario de América Latina y el Caribe, Ricardo Monteiro; el embajador Audo Faleiro; y el director general brasileño de Itaipú, Enio Verri., pero ese encuentro se postergó.Esta revisión de la parte tarifaria debe darse 50 años después de la firma del tratado que detalla la forma en que se gestiona la represa que comparten en la frontera.El Anexo C del Tratado de Itapú, en vigor desde el 13 de agosto de 1973, contiene, entre otros puntos, las condiciones de abastecimiento y el costo del servicio de electricidad o tarifa, consigna la web de la represa., pero obliga a una parte a venderle a la otra el excedente que no utilice, y a un precio preferencial.Como Paraguay le alcanza con una pequeña parte de lo que Itaipú genera, se siente perjudicado por tener que cederle el resto a Brasil a un precio muy por debajo al del mercado.En la charla estará también la colaboración bilateral en materia de seguridad y, especialmente, las acciones en la extensa frontera común.A fines de octubre,Las autoridades hablaron de combatir a las organizaciones brasileñas del crimen organizado Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho, nacidas en las cárceles de Brasil y que tienen fuerte presencia en Paraguay.Un último tema, un punto que Peña -que ejerce la presidencia pro-tempore del bloque sureño desde diciembre- no tiene entre sus prioridades, según explicó.Lula y Peña se vieron dos veces, ambas en Brasilia, en mayo y julio del año pasado, antes de que el paraguayo asumiera al frente del Palacio de López, y en diciembre compartieron la cumbre del Mercosur que se hizo en Rio de Janeiro.