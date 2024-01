Las Yaguaretés lograron una histórica medalla de bronce en el Seven de Dubai

Tras Dubai, China lidera el ranking del Seven Challenger con 20 puntos, seguido por Kenia (18) y Argentina (16). (Foto @lasyaguaretes)

El futuro de las chicas

El seleccionado femenino de rugby seven,, logró una histórica medalla de bronce en el seven de Dubai, primera escala del Sevens Challenger Series 2024, tras vencer aen el partido por el tercer puesto.Luego de una primera fase arrolladora, que también incluyó la victoria ante Tailandia en cuartos de final, en la última jornada de competencia las dirigidas por el salteño Nahuel García salieron a la canchaPero la recuperación llegó rápido y, con el mismo nivel mostrado a lo largo de la competencia, doblegaron a Uganda con un inapelable 36 a 10.De esta manera,y se subió al podio detrás del campeón China (ganó la final 19-5) y del subcampeón Kenia.Tras el Seven de Dubai, China lidera el ranking con 20 puntos, seguido por Kenia (18), Argentina (16) y Uganda (14).Ante Uganda, Las Yaguaretés formaron con: María Taladrid, Gimena Mattus y Micaela Pallero; Virginia Brígido Chamorro, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Cristal Escalante. Después ingresaron, Azul Medina, Andrea Moreno, Talía Rodich y Mayra Genghini. Los seis tries argentinos fueron de Cristal Escalante (3), Micaela Pallero (2) y Mayra Genghini, mientras que Sofía González aportó tres conversiones.comenzó con los triunfos ante Polonia (19 a 12), Hong Kong (19 a 0) y Paraguay (33 a 12) para finalizar como punteras invictas de la Zona C. Ya en cuartos de final, superaron a Tailandia por 22 a 12, y tras caer ante Kenia en semifinales (0 a 17), vencieron a Uganda (36 a 10) en el partido por el tercer puesto., que se llevará a cabo en la ciudad de, Uruguay, entre el 8 y el 10 de marzo.de este circuito está pautada para el 18 y 19 de mayo con el Seven de, que se desarrollará en Cracovia.según los puntos acumulados en los tres torneos disputados (Dubai, Uruguay y Polonia),del SVNS, para luchar por un lugar en el cuadro principal del circuito mundial de 2025.En la Gran Final del SVNS, a disputarse entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2024, se cruzarán con las selecciones que hayan terminado el circuito 2023 entre el noveno y duodécimo puesto., mientras que los otros cuatro equipos volverán a competir en sus torneos regionales para ganarse el derecho a participar en el Sevens Challenger 2025.